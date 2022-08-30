Çaycumaspor Kulübü Başkanı Enes Eser, Sarı-Lacivert renklere dahil ettiği tecrübeli teknik direktör Cüneyt Karakuş 'un onayladığı 4 futbolcunun transferleri gerçekleşti. Emre Durdu, Emre Çelebi , Bünyamin Saraç ve Berat Aydın 'la imzaları atan Başkan Eser, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Çaycumaspor kulübü şuana kadar 10 futbolcuyu renklerine bağladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Çaycumaspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika

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