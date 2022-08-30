Çaycumaspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika
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Çaycumaspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

30.08.2022 16:03
Çaycumaspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'teki Çaycumaspor 2022-2023 futbol sezonu öncesinde transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederek 4 futbolcuyu daha renklerine bağladı.

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'teki Çaycumaspor 2022-2023 futbol sezonu öncesinde transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederek 4 futbolcuyu daha renklerine bağladı.

Çaycumaspor Kulübü Başkanı Enes Eser, Sarı-Lacivert renklere dahil ettiği tecrübeli teknik direktör Cüneyt Karakuş'un onayladığı 4 futbolcunun transferleri gerçekleşti. Emre Durdu, Emre Çelebi, Bünyamin Saraç ve Berat Aydın'la imzaları atan Başkan Eser, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Çaycumaspor kulübü şuana kadar 10 futbolcuyu renklerine bağladı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaycumaspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çaycumaspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika
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