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Zonguldak Kömürspor Antalya kampında çift idmanla çalışıyor - Son Dakika
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Zonguldak Kömürspor Antalya kampında çift idmanla çalışıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, Antalya kampında günde çift idman yaparak çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Şenol Demir, eksik mevkilere transfer yapılmasını beklediklerini belirtti.

Zonguldak Kömürspor Antalya kampında çift idmanla çalışıyor
10.01.2024 - 13:26,
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor Antalya kampında çift idmanla çalışmalarını sürdürüyor.

TFF 2. Lig takımlarından Zonguldak Kömürspor, günde çift idman yaparak çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Demir, eksik mevkilere transfer yapılmasını bekleniyor. Transferle ilgili bilgiler veren Şenol Demir, "Kampta iyi çalışıyoruz. Ama kadromuzda çok eksikler var. Yönetim iyi niyetle transfer çalışmasını sürdürüyor. Kadromuza şu anda 2 genç 2 tecrübeli takviye yaptık. Kadromuzda eksikler çok fazla. Kaleci başta olmak üzere bir çok mevkide transfere ihtiyacımız var" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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