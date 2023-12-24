Zonguldak Kömürspor, Kırklarelispor ile berabere kaldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 19. haftasında Zonguldak Kömürspor, evinde karşılaştığı Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Semih Kurt, Çağrıcan Pazarcıklı, Oğuzhan Yazır
Zonguldak Kömürspor: Siraç Tüfekçi, Nuri Terliksiz, Fuat Yaman, Serhat Ahmetoğlu, Sabrican Vural (Ahmet Daniel Akyıldız dk. 75), Oğuzhan Öztürk (Emirhan Kocasoy dk. 74), Murat Erdemir, Fırat Sarı, Fatih Bektaş, Ozan Karabacak (Burak Aydın dk. 60), Kemal Kaan Kılıç (Necmi Çoban dk. 60)
Kırklarelispor: Mızhat Burak Sarı, Atakan Gündüz, Serkan Sözmen, Erdinç Pekgöz (Kemal Bayrak dk. 32), Erkam Kömür (Muammer Denizhan Taşkan dk. 89), Furkan Fehmi Güneş, Şevki Çınar (Taşkın Kartal dk. 89), Sırat Yeşilördek, Okan Derici (Efe Geçim dk. 89), Hüseyin Altuğ Taş, Ömer Faruk Ermeç (Muharrem Doğan dk. 80)
Goller: Furkan Sarı (dk. 45 k.k.) (Zonguldak Kömürspor), Serhat Ahmetoğlu (dk. 85) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kartlar: Nuri Terliksiz, Ozna Karabacak (Zonguldak Kömürspor), Hüseyin Altuğ Taş, Ömer Faruk Ermeç (Kırklarelispor) - KASTAMONU
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