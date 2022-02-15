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Zonguldak Kömürspor kurban kesti - Son Dakika

Zonguldak Kömürspor kurban kesti

15.02.2022 14:17
Zonguldak Kömürspor kurban kesti

TFF 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor, kurban kesti.

TFF 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor, kurban kesti. Gazetecilere konuşan Kulüp Başkanı Salih Demir, "Takımın üstünde bazı uğursuzluklar hissettik. İnşallah takımın üstündeki uğursuzluklar gider" dedi.

TFF 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor hafta sonu oynanan Ankara Demirspor maçından beraberlikle ayrıldı. Son dört müsabakada 3 beraberlik 1 yenilgi yaşayan takım, ligdeki şanssızlıkları kırmak için bugün Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda kurban kesti. Bazı futbolcular kesilen kurbanın kanını alınlarına sürdü. Eskişehir'de oynanacak maç öncesi din görevlisi takım ve yönetimle birlikte, "Halishane niyetlerle bu güzel kurbanımızı kesmek üzere bir araya geldik. Niyetlerimizi, dualarımızı kabul eyle. Bu akıtılan kan vesilesi ile futbolcu kardeşlerimizi her türlü sakatlıktan, kazadan belalardan emin ve muhafaza eyle. Bu kardeşlerimizi muvaffak eyle, başarılı eyle. Her kişiye kazancının, gayretinin karşılığı vardır buyuruyorsun. Bu kardeşlerimiz emek veriyorlar, ter akıtıyorlar. Bu hafta Eskişehir maçında muvaffak eyle. Kazasız belasız gidip gelmeyi nasip eyle. Zorlukları, sıkıntıları en güzel şekilde aşarak kendilerini başarılı eyle. Takımımızın rengi kırmızı-lacivert maden kardeşlerimizin şehitlerimizin rengi. Madenci kardeşlerimize, şehitlerimize rahmet eyle" diyerek dua etti.

"Takımın üstünde bazı uğursuzluklar hissettik"

Gazetecilere konuşan Zonguldak Kömürspor Yönetim Kurulu Başkanı Salih Demir, "Aslında sezon başında bunu yapmamız gerekiyordu. Biraz geç kaldık ama takımın üstünde bazı uğursuzluklar hissettik. Böyle bir kurban kesmeyi nasip etti Allah bize. İnşallah takımın üstündeki uğursuzluklar gider. Futbolcularımızın da sakatlanması gibi konulara engel olur. Allah kabul etsin. Öncelikle galibiyetimizin olmaması bizi üzüyor ama futboldan memnunuz. Futbolcularımızdan ve teknik heyetimizden memnunuz. Böyle oynarlarsa yenmeme gibi sebep yok. Her maça üç puan için çıkıyoruz. Eskişehir de zor bir takım. Kendi sahasında kaybetmeyen bir takım. Biz üç puanı inşallah alıp döneceğiz. Ondan sonra da bakacağız. Her zaman söylediğimiz gibi bizim ilk beşe girmek gibi hedefimiz yok. Bu sene bu grupta kalalım istiyoruz. Kaldığımız zaman borçlarımızın yüzde 80-90'ı bitmiş olacak. Önümüzdeki sezona borçsuz ve iyi bir takımla girip hedef koyacağız inşallah" dedi.

Takım kurban kesildikten sonra Eskişehirspor maçının hazırlıklarına başladı. - ZONGULDAK

Zonguldak Kömürspor kurban kesti
Zonguldak Kömürspor kurban kesti

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Futbol Federasyonu, Salih Demir, Eskişehir, Zonguldak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Zonguldak Kömürspor kurban kesti - Son Dakika Spor


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