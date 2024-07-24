Zonguldak Kömürspor\'un Altyapı Antrenörü Muhammet Şafak Toprağa Verildi

TFF 3. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor'un altyapı antrenörü Muhammet Şafak gözyaşları arasında toprağa verildi.
Zonguldak Kömürspor'un altyapı antrenörü Muhammet Şafak dün geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Muhammet Şafak için bugün Uzunmehmet Cami'inde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Alb. Cezmi Yalınkılıç, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu, Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Salih Demir, Zonguldak Kömürspor Başkanı Hakan Hürfikir, Zonguldak Kömürspor eski teknik direktör Şenol Demir, altyapı antrenörleri, sporcular ve sevenleri katıldı.
Şafak'ın tabutunun Uzun Mehmet Camii'ne getirildiği sırada yakınları gözyaşı döktü. Altyapı sporcuları hocalarının tabutunun önünde dualar ederek göz yaşlarına hakim olamadı.
Muhammet Şafak ikindi namazına müteakiben Uzun Mehmet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - ZONGULDAK
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