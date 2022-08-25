Çaycumaspor transfer çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Çaycumaspor transfer çalışmalarına devam ediyor

25.08.2022 20:42
Çaycumaspor transfer çalışmalarına devam ediyor

Zonguldak Süper Amatör Lig takımlarından Çaycumaspor'da transfer çalışmaları başladı.

Zonguldak Süper Amatör Lig takımlarından Çaycumaspor'da transfer çalışmaları başladı. Sarı-Lacivertli takıma bir futbolcu daha transfer oldu.

Çaycumaspor Kulübü 2022-2023 futbol sezonu için transfer çalışmalarını hızlandırdı. 25 Eylül' de başlayacak olan lig öncesinde Sarı-Lacivertli ekip transfer çalışmalarına başladı. Gelikspor takımından Furkan Tezcan'ı takıma kazandıran yönetim, Kastamonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından olan Taşköprüspor'un oyuncusu Şerif Sevinçhan'ı takıma kattı. Başkan Eser' in transfer çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaycumaspor transfer çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çaycumaspor transfer çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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