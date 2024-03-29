Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde 2. Amatör Küme Ereğli Grubu'nda bir karşılaşmada cezalı futbolcu oynatan kulüp hükmen mağlup sayıldı.
Zonguldak İkinci Amatör Küme Ereğli Grubu'nun 2.haftasında oynanan Kdz Ereğli Spor - Cumaspor karşılaşmasında Cumaspor 2-1 galip gelmişti.
Ancak Kdz Ereğli Spor karşılaşmada kırmızı kart cezasını tamamlamadığını iddia ettiği Cumasporlu oyuncu Hüseyin Aldıoğlu için Zonguldak Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na itirazda bulunmuştu.
Zonguldak Futbol Disiplin Kurulu Başkanlığı Kdz Ereğli Spor'un itirazını kabul ederek "23.03.2024 tarihinde oynanan Kdz Ereğli Spor - Cumaspor maçına ait dosya incelendi. Dosyaya sunulan belgelerin incelenmesi neticesinde Cumaspor'un oyuncusunun cezasının bitmeden müsabakada oynatıldığı tespit edildiğinden Cumaspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına, AFDK nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.
Kurul ayrıca kırmızı kart cezası olduğu halde oynadığı tespit edilen Cumasporlu oyuncu Hüseyin Aldıoğlu'na 8 maç daha ceza vererek esame listesinde yer alan Cumasporlu Yönetici Ümit Üstün'e de 60 gün hak mahrumiyeti verdi. - ZONGULDAK
Son Dakika › Spor › Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde kulüp hükmen mağlup sayıldı - Son Dakika
Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ilk günkü alet elemeleri gerçekleştirildi. Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen organizasyona 27 ülkeden 108 sporcu katılıyor. Erkekler ve kadınlar bireysel alet elemeleri gerçekleştirildi. Türkiye'yi erkeklerde Adem Asil, Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Kerem Şener, Mert Efe Kılıçer, Ahmet Burak Ekici, Ayberk Koşak, Yunus Emre Gündoğdu ve Sercan Demir, kadınlarda ise Bengisu Yıldız, Derin Tanrıyaşükür, Bilge Tarhan, İlayda Şahin ve Atiye Berra Karademir temsil ediyor. Organizasyon, 31 Mart'ta finaller ile sona erecek.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 31. hafta, 2 müsabakayla başladı. Bornova Belediyesi Karşıyaka-Çayırova Belediyesi: 80-89, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Finalspor: 74-85. Ligde 31. hafta, yarın yapılacak 7 karşılaşmayla tamamlanacak.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
Konya'da düzenlenen Intercity Hokey5s Türkiye Şampiyonası'nda erkekler ve kadınlar kategorilerinde final müsabakaları gerçekleştirildi. Erkeklerde Konya İl Karması, Diyarbakır İl Karması'nı 5-2 mağlup ederek şampiyon olurken, kadınlarda Muğla İl Karması, İstanbul İl Karması'nı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Toplamda 9 erkek takımı ve 10 kadın takımının katıldığı müsabakalar, milli takımların sporcu havuzunu genişletmek amacıyla düzenlendi.
Karabük'te düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda kadınlar final maçında Çekmeköy Belediye İşitme Engelliler Spor Kulübü, Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor Kulübünü 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İstanbul temsilcisi, Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibini set vermeden yenerek galip geldi. Şampiyonada dereceye giren oyunculara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 33. haftasında deplasmanda konuk olacağı Zonguldak Kömürspor maçı öncesi antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas oyunları ve sonuçlandırma çalışmalarıyla hazırlıklarını tamamladı.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kondisyon çalışması yaptı. Uygun, zor bir maçın kendilerini beklediğini belirterek, taraftarın desteğinin önemine vurgu yaptı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurul öncesinde Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, genel kurulun ardından ne yapacaklarının tam olarak belli olmadığını ama hiçbir şey yapmadıkları bir durumun da olmayacağını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?