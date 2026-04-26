Zonguldak\'ta yeşil sahada çifte mutluluk

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Süper Amatör Lig'e yükselme maçında Muslu Belediyespor'da forma giyen Birkan Şengün, takımın 2 golünü kaydettiği maç sonunda kız arkadaşı olan Edanur Keserci'ye evlilik teklifi ederek yüzük taktı.

Filyos Sentetik Stadyumu'nda oynanan Muslu Belediyespor ile Çaycumagücüspor'un Süper Amatör Lig'e yükselme maçı sonrasında yeşil sahada ilginç görüntüler yaşandı. Muslu Belediyespor'un 23 numaralı futbolcusu Birkan Şengün, 2-1 galip geldikleri maçta takımın gollerini kaydetti.

Maçtan galip ayrılan Muslu Belediyespor takımı ve futbolcuları sevinçlerini yaşadığı sırada Birkan Şengün, kız arkadaşı Edanur Keserci'yi sahaya getirerek takım arkadaşlarınında hazır bulunduğu sahada yüzük taktı ve evlilik teklifi etti. O sırada tribünde olan taraftarlar ise 'Benimle evlenirmisin' pankartı açarak Birkan Şengün ve Edanur Keserci çiftine destek verdi. Şengün'ün kız arkadaşı Edanur Keserci ise beklemediği bir olayla karşılaşırken şaşkına uğrayınca erkek arkadaşı Birkan Şengün'ün teklifi karşısında 'Evet' yanıtı verdi.

Evlilik teklifinin ardından duygu ve düşüncülerini paylaşan Birkan Şengün, "Benim için çok güzel bir gün. Sağ bek olarak maça geçtiğimde ilk golümü attım ve sonrasında forvete geçerek de gereğini yaptım. İki gol ile maçı aldık, takımca herkes güzel oynadı. Kız arkadaşıma da evlilik teklifi ettim. İki kutlama bir arada oldu. Şu an hayatımın en güzel günü. Tüm takımı tebrik ederim" dedi.

Evlilik teklifini erkek arkadaşı Birkan Şengün'den alan Edanur Keserci ise, "Ben çok mutluyum ve şaşkınım. Birkan'ı ve bizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK