Zonguldaklı Genç Futbolcu Erzurumspor'a Transfer Oldu - Son Dakika
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Zonguldaklı Genç Futbolcu Erzurumspor'a Transfer Oldu

Zonguldaklı Genç Futbolcu Erzurumspor\'a Transfer Oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Amatör Lig'de mücadele veren 16 yaşındaki Harun Kaya, başarılarının karşılığında 1. Lig takımlarından Erzurumspor'a transfer oldu.

14.08.2024 12:40
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Amatör Lig'de mücadele veren 16 yaşındaki Harun Kaya, başarılarının karşılığında 1. Lig takımlarından Erzurumspor'a transfer oldu.

İlçede Amatör Lig'de mücadele veren Balıspor'da oynayan Harun Kaya; U15, U16, U17, U18 kategorilerinde ve A Takım'da forma giydi. Özellikle genç yaş kategorilerinde gösterdiği üstün performans ile dikkat çeken Harun Kaya, iki kez şampiyonluk yaşadı. Kaya'nın başarıları ve performansını fark eden Erzurumspor kulübü yöneticileri, genç oyuncuyu renklerine bağladı.

Kaya, futbolculuk kariyerine 1. Lig takımlarından Erzurumspor'da devam edecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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