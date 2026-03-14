TFF 3. Lig: Zonguldakspor: 0 Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2

14.03.2026 16:22  Güncelleme: 16:23
TFF 3. Lig 3. Grup 25. hafta maçında Zonguldakspor FK, konuk ettiği Karadeniz Ereğli Belediyespor'a 0-2 mağlup oldu. Goller 45. dakikada Nevzat Bilen ve 90. dakikada penaltıdan Mert Efe Çölbeyi'den geldi.

Stad: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Sezer Yalçın, İsmail Çetin, Refik Erim

Zonguldakspor: Enes Kalyoncu, Özkan Zileli, Ali Barak, Rıdvan Özdemir (Rohat Ağca dk. 88), Serhat Baştan, Leyis Alzin, Yusuf Emre Alyaprak, Özcan Yaşar (Yiğit Kotan dk. 88), Umut Ayar (Kemal Çetinkaya dk. 88), Miraç Furkan Türközü (Efe Sayhan dk. 66), Fadıl Kocaoğlu (Sabahattin Emir Boz dk. 62)

Karadeniz Ereğli Belediyespor: Fırat Güneş, Emre Koskor, Kadir Mert Örentepe, Furkan Can Erbaşaran (Yusuf Sarohan dk. 90), Mücahit Emre Sivri (Arda Yumurtacı dk. 82), Onurcan Güler (Burak Yaylacı dk. 90), Mert Uyanıker (Muzaffer Doğan dk. 68), Nevzat Bilen, Buğra Çağlıyan, Bertuğ Bayar (Mert Efe Çölbeyi dk. 90), Bilal Karataş

Goller: Nevzat Bilen (dk. 45), Mert Efe Çölbeyi (dk. 90 pen.) (Karadeniz Ereğli Belediyespor)

Sarı kartlar: Fadıl Kocaoğlu, Leyis Alzin, Rıdvan Özdemir (Zonguldakspor), Kadir Mert Örentepe, Nevzat Bilen, Arda Yumurtacı (Karadeniz Ereğli Belediyespor) - ZONGULDAK

