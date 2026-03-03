Zorlu maç öncesi Sarina Wiegman'dan açıklama: Türkiye bize güvenlik teminatı verdi - Son Dakika
Zorlu maç öncesi Sarina Wiegman'dan açıklama: Türkiye bize güvenlik teminatı verdi

Zorlu maç öncesi Sarina Wiegman\'dan açıklama: Türkiye bize güvenlik teminatı verdi
03.03.2026 23:10
İngiltere Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Sarina Wiegman, Türkiye'de oynayacakları Ukrayna maçına dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'de kendilerine güvenlik teminatının verildiğini ifade eden Wiegman, ''Evet, bize güvenlik teminatı verildi. Tabii ki hükümetimizle yakın temas halindeyiz, ama aynı zamanda buradaki yetkililerle de. Güvenli olmayan birkaç şey olduğunu düşündüğümüzde geri döneceğiz ama şu anda bununla ilgili herhangi bir işaret yok.'' dedi.

İngiltere, Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemeleri maçında Ukrayna ile Antalya'da karşılaşacak. Bu mücadele ev sahibi takımın ülkesinde devam eden savaş nedeniyle Türkiye'nin Antalya şehrinde oynanacak. Ancak, son günlerde tırmanan İsrail, İran ve ABD arasındaki çatışmaya yakınlığı nedeniyle Türkiye'de de güvenlik endişeleri ortaya çıktı.

SARINA WIEGMAN'DAN AÇIKLAMALAR

İngiltere Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Sarina Wiegman, Türkiye'de oynayacakları Ukrayna maçına dair açıklamalarda bulundu. Sarina Wiegman, Türkiye'de takımın güvenliği konusunda İngiliz hükümeti ve Türk yetkililer ile sürekli diyalog halinde olduklarını açıkladı.

"BİZE GÜVENLİK TEMİNATI VERİLDİ"

Kendilerine güvenlik teminatının verildiğini ifade eden Wiegman, "Evet, bize güvenlik teminatı verildi. Tabii ki hükümetimizle yakın temas halindeyiz, ama aynı zamanda buradaki yetkililerle de. Güvenlik ekibimiz onlarla sürekli iletişim halinde ve burada durumumuz iyi ama onlar da durumu takip ediyorlar. Onlarla ve yetkililerle, sorumlu yetkililerle sürekli iletişim halindeyiz. Elbette dünyada olup bitenlerden endişe duyuyorsunuz. Bu hoş bir durum değil ve savaş istemezsiniz, değil mi? Bu da durumu gerçekten zorlaştırıyor ve bu durum bize de yansıyor ve dediğimiz gibi, yakın temas halindeyiz. Durumu takip etmeye devam edeceğiz. Güvenli olmayan birkaç şey olduğunu düşündüğümüzde geri döneceğiz ama şu anda bununla ilgili herhangi bir işaret yok.'' dedi.

''ÜLKELERİNDE KARŞILAŞTIKLARI DURUM KORKUNÇ''

Sözlerine devam eden Wiegman, "Gerçekten üzücü. Antalya'da harika tesisler var, iklim gerçekten iyi, bu sayede çok iyi hazırlanabiliyoruz, ancak burada olmamızın nedeni hoş değil, çünkü Ukrayna'nın kendi ülkesinde oynayabilmesini istiyoruz. Bu yüzden her şey gerçekten çok üzücü. Evet, buraya gelmek için çok seyahat etmek zorunda kaldılar ve ülkelerinde karşılaştıkları durum gerçekten korkunç, bu yüzden bu maçın biraz da olsa birleştirici olmasını umuyoruz. Tabii ki rekabetçi bir maç olacak, ama aynı zamanda Ukrayna'nın kendini dünyaya başka bir şekilde gösterme fırsatı olacak ve umarız futbol birleştirici bir rol oynayarak biraz neşe getirecektir" diye konuştu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emre Akcay Emre Akcay:
    safer then england be sure 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
