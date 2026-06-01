Zubkov, Trabzonspor'dan AEK Atina'ya Gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zubkov, Trabzonspor'dan AEK Atina'ya Gidiyor

Zubkov, Trabzonspor\'dan AEK Atina\'ya Gidiyor
01.06.2026 23:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Oleksandr Zubkov'u AEK Atina'ya transfer etmeye hazırlanıyor. Anlaşma sağlandı.

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili kulübün, deneyimli kanat oyuncusunun transferi konusunda Yunanistan temsilcisi AEK Atina ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

2025 yılının şubat ayında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Zubkov, Trabzonspor formasıyla çıktığı 57 karşılaşmada 12 gol ve 16 asistlik performans sergiledi. Bordo-mavili takıma hücum hattında önemli katkılar sağlayan Ukraynalı oyuncunun, kariyerine Yunanistan'da devam etmesi bekleniyor. İki kulüp arasında yürütülen görüşmelerde önemli mesafe alınırken, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması öngörülüyor.

Taraflar arasında anlaşmanın tamamlanmasının ardından Zubkov'un sağlık kontrollerinden geçerek AEK Atina ile resmi sözleşme imzalaması beklenirken, Trabzonspor cephesinden de transferle ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zubkov, Trabzonspor'dan AEK Atina'ya Gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salim Güran: Bugün sadece Narin’in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler Salim Güran: Bugün sadece Narin'in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler
ABD ve Suriye’den sürpriz görüşme Şara’nın Trump’tan kritik bir isteği var ABD ve Suriye'den sürpriz görüşme! Şara'nın Trump'tan kritik bir isteği var
Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti
İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın istifa ettiği iddiasını yalanladı İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiasını yalanladı
Kuveyt genelinde sirenler çalıyor Füze ve İHA’lara müdahale ediliyor Kuveyt genelinde sirenler çalıyor! Füze ve İHA'lara müdahale ediliyor
Kolombiya’da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya Kolombiya'da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya

23:49
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
23:27
Eljif Elmas’tan transfer mesajı: İstanbul’da yaşamak istiyorum
Eljif Elmas'tan transfer mesajı: İstanbul'da yaşamak istiyorum
23:19
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel’i ihraç edecek
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel'i ihraç edecek
21:17
CHP’de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
20:59
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torun sayısı 10’a yükseldi
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi
20:53
İran’ın resti Trump’ı korkuttu: İsrail Lübnan’a asker göndermeyecek
İran'ın resti Trump'ı korkuttu: İsrail Lübnan'a asker göndermeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 00:05:39. #7.12#
SON DAKİKA: Zubkov, Trabzonspor'dan AEK Atina'ya Gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.