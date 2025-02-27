Züleyha Dağdelen Türkiye Şampiyonu Oldu

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Eskişehir Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu öğrencisi Züleyha Dağdelen, 2024-2025 Okul Sporları kapsamında Kick Boks Yıldızlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında 50 kiloda Türkiye birincisi olarak altın madalya kazandı ve büyük bir başarıya imza attı.

2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılı 'Okul Spor Faaliyetleri' programı kapsamında yer alan 'Kick Boks' Türkiye Şampiyonası müsabakaları; Eskişehir Gökmeydan Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Rakipleri karşısında Yıldız kızlar kategorisinde; Eskişehir Odunpazarı Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu öğrencisi Züleyha Dağdelen 'Kick Light' dalında Türkiye birincisi oldu.

Eskişehir Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu Müdürü Oktay Turinay, düzenlenen törende yaptığı konuşmasında, "Şampiyon olan ve okulumuza 'Kick Boks' alanında madalya kazandıran ve Türkiye birinciliği gibi büyük bir başarı kazanan öğrencimizi ve antrenörlerini göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Okulda da küçük bir tören düzenlendi ve şampiyon öğrenci Züleyha Dağdelen ödüllendirildi. - ESKİŞEHİR