Ağrı Taşlıçay\'da Kız Kur\'an Kursu\'nun temeli dualarla ve protokol katılımıyla atıldı

Taşlıçay İlçe Kaymakamı Kübra BAKA KILIÇ’ın katılımıyla, ilçede yapımı planlanan Kız Kur’an Kursu’nun temel atma töreni, ilçe protokolü ve vatandaşların iştirakiyle gerçekleştirildi.

Törende konuşan Kaymakam Sayın Kübra BAKA KILIÇ, ilçeye kazandırılacak olan Kız Kur’an Kursu’nun hayırlı olmasını temenni etti.

Kaymakam KILIÇ'ın Konuşmasının ardından yapılan dualar eşliğinde kursun temel atma töreni gerçekleştirildi. Eğitim ve manevi gelişime katkı sunması hedeflenen Kız Kur’an Kursu’nun, ilçede önemli bir ihtiyacı karşılaması beklendiğini söyledi.

Ağrı'nın Taşlıçay Kaymakamı Kılıç "İlçesine kazandırılacak olan Kız Kur’an Kursu’nun hayırlı olmasını diliyor, yapımında emeği ve katkısı bulunan herkese" teşekkür ediyorum dedi..

Haber: Servet Arslan