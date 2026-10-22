Ağrı Taşlıçay'da Kız Kur'an Kursu'nun temeli dualarla ve protokol katılımıyla atıldı - Son Dakika
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Ağrı Taşlıçay'da Kız Kur'an Kursu'nun temeli dualarla ve protokol katılımıyla atıldı

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Ağrı Taşlıçay\'da Kız Kur\'an Kursu\'nun temeli dualarla ve protokol katılımıyla atıldı
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Taşlıçay'da Kız Kur'an Kursu'nun temel atma töreni, Kaymakam Kübra Baka Kılıç'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kılıç, kursun hayırlı olmasını temenni etti, emeği geçenlere teşekkür ederek kursun ilçede önemli bir ihtiyacı karşılamasının beklendiğini söyledi.

<a class='keyword-sd' href='/agri/' title='Ağrı'>Ağrı</a> <a class='keyword-sd' href='/taslicay/' title='Taşlıçay'>Taşlıçay</a>'da Kız Kur'an Kursu'nun temeli dualarla ve protokol katılımıyla atıldı

Taşlıçay İlçe Kaymakamı Kübra BAKA KILIÇ’ın katılımıyla, ilçede yapımı planlanan Kız Kur’an Kursu’nun temel atma töreni, ilçe protokolü ve vatandaşların iştirakiyle gerçekleştirildi.

Ağrı Taşlıçay'da Kız Kur'an Kursu'nun temeli dualarla ve protokol katılımıyla atıldı

Törende konuşan Kaymakam Sayın Kübra BAKA KILIÇ, ilçeye kazandırılacak olan Kız Kur’an Kursu’nun hayırlı olmasını temenni etti.

Kaymakam KILIÇ'ın Konuşmasının ardından yapılan dualar eşliğinde kursun temel atma töreni gerçekleştirildi. Eğitim ve manevi gelişime katkı sunması hedeflenen Kız Kur’an Kursu’nun, ilçede önemli bir ihtiyacı karşılaması beklendiğini söyledi.

Ağrı'nın Taşlıçay Kaymakamı Kılıç "İlçesine kazandırılacak olan Kız Kur’an Kursu’nun hayırlı olmasını diliyor, yapımında emeği ve katkısı bulunan herkese" teşekkür ediyorum dedi..

Ağrı Taşlıçay'da Kız Kur'an Kursu'nun temeli dualarla ve protokol katılımıyla atıldı

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Batı Akdeniz Kalkınma AjansıTaşlıçayEğitimGüncelAğrıSon Dakika

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