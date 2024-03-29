2023 yılı Türkiye'de dijital ödeme sistemlerinin yükselişe geçtiği ve kart kullanımının rekor kırdığı bir dönem oldu. Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) açıkladığı verilere göre, kartlı ödemelerin toplam hacmi adeta astronomik bir sıçrama yaparak 8,2 trilyon TL'ye ulaştı. İşte BKM 2023 verileri…
BKM, 2023 verileri açıklandı! Kartla ödemeler rekor kırdı
Temassız ödeme sistemi pandemi sonrası dönemde de ivme kazanmaya devam ediyor. Öyle ki, geçtiğimiz yılın iki katı bir hacme ulaşarak, günlük alışverişlerimizdeki 'dokunma' eylemini neredeyse tarihe karıştırma noktasına getirdi.
İnternetten yapılan kartlı ödemelerin tutarı da bu dönemde 2,4 trilyon TL'ye dayandı. Kabaca bir hesap yapacak olursak, her 4 TL'nin 1 TL'den fazlasının internet üzerinden harcanması, e-ticaretin artık vazgeçilmez bir parça olduğunu kanıtlıyor.
BKM'den mayıs raporu geldi: Kartlı harcamalarda yeni rekor!
Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar olarak kategorize edilen kart sayılarındaki artış, tüm kart türlerinde çift haneli yükselişleri beraberinde getirdi. Kredi kartı sayısında yüzde 18'lik, banka kartı sayısında yüzde 12'lik ve ön ödemeli kartlarda yüzde 26'lık bir artış yaşandı.
Ödeme yöntemlerine yönelik dağılımda ise 2023, temassız ödemenin yüzde 27 ile önemli bir paya sahip olduğu bir yıl oldu. Mağaza içi ödemelerin yüzde 37'si hala temaslı yöntemlerle yapılırken, internet ve mobil ödemelerin yüzde 36'lık dilimiyle yakın takipte.
Geçtiğimiz yılın ödeme ekosistemindeki En'lerine göz attığımızda ise 29 Aralık'ta gerçekleşen yılbaşı alışverişlerinde 48,8 milyar TL ile en yüksek günlük kartlı ödeme hacmine ulaşıldığını görüyoruz. Ramazan Bayramı öncesindeki nakit çekimler ve Muhteşem Cuma indirimlerinin internet üzerinden yapılan ödemelerdeki etkisi de dikkat çekici.
Son Dakika › Teknoloji › 2023'te Kartla Ödemeler Rekor Kırdı - Son Dakika Sennheiser, son kablosuz kulaklık serisi olan Momentum True Wireless 4'ü resmi olarak duyurdu. Yeni model, önceki versiyonuna kıyasla bir dizi önemli iyileştirmeye sahip. Ses performansı açısından yüksek çözünürlüklü ses deneyimi sunan aptX Lossless ve aptX Adaptive gibi kodeklerle kayıpsız ses desteği sağlıyor. Bağlantı özellikleri açısından Bluetooth 5.4 kullanılarak daha sağlam ve güvenilir bir bağlantı sunuluyor. Pil ömrü ise tek bir şarjla 8 saate kadar kullanım süresi sunarken, şarj kutusu ile bu süre 24 saate kadar uzatılabiliyor. Diğer özellikler arasında Şeffaf Mod, Smart Control uygulaması, IPX4 su direnci ve dokunmatik kontroller bulunuyor. E-spor dünyasının büyümesiyle birlikte profesyonel turnuvalar da popüler hale gelirken, NVIDIA'nın yaşadığı teknik sorun PGL'nin düzenlediği Counter-Strike 2 turnuvasında eleştirilere neden oldu. Virtus Pro'nun oyuncusu James'in bilgisayarının çökmesi sonucunda takım turnuvaya veda etmek zorunda kaldı. PGL, sorunu çözebilmek için NVIDIA ile çalıştıklarını belirtti. Üçüncü taraf kılıf üreticileri tarafından sızdırılan tasarım detaylarına göre iPhone 16'nın dikey kamera stiline sahip olacağı ortaya çıktı. Sonny Dickson tarafından paylaşılan kılıf fotoğraflarında, daha büyük bir kamera kısmı olduğu görülüyor. Apple'ın bu tasarıma geri döneceği söyleniyor. Ayrıca, iPhone 16 Pro modelinde yeni düğmelerin yer alacağı ve Yakalama Düğmesi'nin sadece kamera işlevleriyle sınırlı olabileceği belirtiliyor. Google, Android 15'in geliştirici ön izlemesini paylaştı ve Realme'nin hangi modellerin bu güncellemeyi alacağı açıklandı. Android 15, kişisel gizlilik ve kullanıcı güvenliğine odaklanarak önemli özellikler sunacak. Realme'nin beta testlerine ne zaman başlayacağı henüz kesin değil, ancak temmuz ayında Android 15 çalışmalarının tamamlanması bekleniyor. İzmir'de İZBAN'da teknik arıza yaşandı. Arıza nedeniyle Hilal İstasyonu'nda trenlerden inen İzmirliler, raylar üzerinde yürüyerek metro istasyonuna ulaşmaya çalıştı. O anlar ise kameralara yansıdı. Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, 27 saat havada kaldığı 26. test uçuşunu da başarıyla tamamladı. Yerli elektro-optik sistem ASELFLIR-500 ile havalanan milli SİHA, 27 saatlik uçuşu sırasında gökyüzünde toplam 4 bin 600 kilometre mesafe kat etti. Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 224 saat havada kaldı. Google, Android'in yeni sistem güncellemesinin ilk geliştirici ön izlemesini paylaştı. OnePlus da Android 15 güncellemesini alacak modelleri açıkladı. Güncelleme, kişisel gizlilik ve kullanıcı güvenliğini ön planda tutacak ve birçok yeni özelliği beraberinde getirecek. ShiftDelete.Net Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ve Alperen'in değerlendirdiği Teknoloji Muhabbeti programının 24. bölümünde, Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili MS11, Roketsan ALKA AĞ, ASELSAN AESA radarı, ASELSAN yerli çip, Bayraktar TB3 ikinci prototipi, Türkiye'nin güneş enerjisi kapasitesi, YouTube Shorts üyelik sistemi, Rabdan One e-bisiklet, katlanabilir iPhone, iPhone 12 Qi2 desteği, iPhone Çin pazarında düşüş, iPad Pro ve OLED Air 6. nesil, Apple Pencil Vision Pro desteği, iPhone 16 RAM ve depolama, Neuralink çipli hasta Mario Kart oynama deneyimi, Tesla Model Pi, Fiat Topolino, BYD Tesla'yı geçme, Call of Duty: Warzone Mobile, Twitch teşhir yasağı, Xiaomi net kar ve telefon satışları, Intel yapay zeka yatırımı, Windows 11 Wordpad, Nokia 3210, Samsung Galaxy A55 ve A35, GTA yapımcısı Borderlands'i satın alma, Volvo dizel üretimi ve Tesla ve CATL batarya gibi haberler değerlendirildi. Nintendo, Switch konsolunu kırarak ücretsiz oyun oynanmasına imkan veren Yuzu platformuna tazminat davası açtı. Şirket, diğer gruplara gözdağı vermek istiyor. Yuzu'nun telif haklarını ihlal ettiğini savunan Nintendo, ağır bir tazminat kararı ve platformun kapatılmasını talep ediyor. Davanın sonucu merakla bekleniyor. Apple yönetimi, MacBook Pro modellerinde kullanılacak olan M3 Ultra çiplerinin tasarımında önemli bir karar aldı. M3 Max'in dizaynını temel alan bu çipler, sektörde ilk defa kullanılacak bir yöntemle bağımsız tek bir çip olarak üretilecek. Ayrıca, M3 Ultra'nın kişiselleştirme imkanı sunması ve çip verimliliğinde yükseliş sağlaması bekleniyor. Apple fanları tarafından heyecanla karşılanan bu gelişme, şirketin hisse değerine de olumlu yansıması bekleniyor. DXOMARK ekibi tarafından yapılan testler sonucunda en iyi dizüstü bilgisayar modelleri sıralandı. Listede Apple'ın MacBook Pro ve MacBook Air modelleri başı çekiyor. Dell ve Lenovo gibi markalar da listede yer alıyor. İşte Nisan 2024 itibariyle en iyi laptop modelleri...
20222023Artış Oranı (%)Kredi Kartı Adedi (Milyon)99.5117.718Banka Kartı Adedi (Milyon)168.9189.512Ön Ödemeli Kart Adedi (Milyon)71.690.026Toplam Kart Adedi (Milyon)340.0397.217Kredi Kartı Ödeme Tutarı (Milyar TL)2953.76699.3127Banka Kartı Ödeme Tutarı (Milyar TL)688.51399.3103Ön Ödemeli Kart Ödeme Tutarı (Milyar TL)66.2142.6115Toplam Kart Ödeme Tutarı (Milyar TL)3708.48241.2122İnternetten Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL)1027.82365.4130
Son Dakika › Teknoloji › 2023'te Kartla Ödemeler Rekor Kırdı - Son Dakika
Sennheiser, son kablosuz kulaklık serisi olan Momentum True Wireless 4'ü resmi olarak duyurdu. Yeni model, önceki versiyonuna kıyasla bir dizi önemli iyileştirmeye sahip. Ses performansı açısından yüksek çözünürlüklü ses deneyimi sunan aptX Lossless ve aptX Adaptive gibi kodeklerle kayıpsız ses desteği sağlıyor. Bağlantı özellikleri açısından Bluetooth 5.4 kullanılarak daha sağlam ve güvenilir bir bağlantı sunuluyor. Pil ömrü ise tek bir şarjla 8 saate kadar kullanım süresi sunarken, şarj kutusu ile bu süre 24 saate kadar uzatılabiliyor. Diğer özellikler arasında Şeffaf Mod, Smart Control uygulaması, IPX4 su direnci ve dokunmatik kontroller bulunuyor.
E-spor dünyasının büyümesiyle birlikte profesyonel turnuvalar da popüler hale gelirken, NVIDIA'nın yaşadığı teknik sorun PGL'nin düzenlediği Counter-Strike 2 turnuvasında eleştirilere neden oldu. Virtus Pro'nun oyuncusu James'in bilgisayarının çökmesi sonucunda takım turnuvaya veda etmek zorunda kaldı. PGL, sorunu çözebilmek için NVIDIA ile çalıştıklarını belirtti.
Üçüncü taraf kılıf üreticileri tarafından sızdırılan tasarım detaylarına göre iPhone 16'nın dikey kamera stiline sahip olacağı ortaya çıktı. Sonny Dickson tarafından paylaşılan kılıf fotoğraflarında, daha büyük bir kamera kısmı olduğu görülüyor. Apple'ın bu tasarıma geri döneceği söyleniyor. Ayrıca, iPhone 16 Pro modelinde yeni düğmelerin yer alacağı ve Yakalama Düğmesi'nin sadece kamera işlevleriyle sınırlı olabileceği belirtiliyor.
Google, Android 15'in geliştirici ön izlemesini paylaştı ve Realme'nin hangi modellerin bu güncellemeyi alacağı açıklandı. Android 15, kişisel gizlilik ve kullanıcı güvenliğine odaklanarak önemli özellikler sunacak. Realme'nin beta testlerine ne zaman başlayacağı henüz kesin değil, ancak temmuz ayında Android 15 çalışmalarının tamamlanması bekleniyor.
İzmir'de İZBAN'da teknik arıza yaşandı. Arıza nedeniyle Hilal İstasyonu'nda trenlerden inen İzmirliler, raylar üzerinde yürüyerek metro istasyonuna ulaşmaya çalıştı. O anlar ise kameralara yansıdı.
Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, 27 saat havada kaldığı 26. test uçuşunu da başarıyla tamamladı. Yerli elektro-optik sistem ASELFLIR-500 ile havalanan milli SİHA, 27 saatlik uçuşu sırasında gökyüzünde toplam 4 bin 600 kilometre mesafe kat etti. Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 224 saat havada kaldı.
Google, Android'in yeni sistem güncellemesinin ilk geliştirici ön izlemesini paylaştı. OnePlus da Android 15 güncellemesini alacak modelleri açıkladı. Güncelleme, kişisel gizlilik ve kullanıcı güvenliğini ön planda tutacak ve birçok yeni özelliği beraberinde getirecek.
ShiftDelete.Net Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ve Alperen'in değerlendirdiği Teknoloji Muhabbeti programının 24. bölümünde, Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili MS11, Roketsan ALKA AĞ, ASELSAN AESA radarı, ASELSAN yerli çip, Bayraktar TB3 ikinci prototipi, Türkiye'nin güneş enerjisi kapasitesi, YouTube Shorts üyelik sistemi, Rabdan One e-bisiklet, katlanabilir iPhone, iPhone 12 Qi2 desteği, iPhone Çin pazarında düşüş, iPad Pro ve OLED Air 6. nesil, Apple Pencil Vision Pro desteği, iPhone 16 RAM ve depolama, Neuralink çipli hasta Mario Kart oynama deneyimi, Tesla Model Pi, Fiat Topolino, BYD Tesla'yı geçme, Call of Duty: Warzone Mobile, Twitch teşhir yasağı, Xiaomi net kar ve telefon satışları, Intel yapay zeka yatırımı, Windows 11 Wordpad, Nokia 3210, Samsung Galaxy A55 ve A35, GTA yapımcısı Borderlands'i satın alma, Volvo dizel üretimi ve Tesla ve CATL batarya gibi haberler değerlendirildi.
Nintendo, Switch konsolunu kırarak ücretsiz oyun oynanmasına imkan veren Yuzu platformuna tazminat davası açtı. Şirket, diğer gruplara gözdağı vermek istiyor. Yuzu'nun telif haklarını ihlal ettiğini savunan Nintendo, ağır bir tazminat kararı ve platformun kapatılmasını talep ediyor. Davanın sonucu merakla bekleniyor.
Apple yönetimi, MacBook Pro modellerinde kullanılacak olan M3 Ultra çiplerinin tasarımında önemli bir karar aldı. M3 Max'in dizaynını temel alan bu çipler, sektörde ilk defa kullanılacak bir yöntemle bağımsız tek bir çip olarak üretilecek. Ayrıca, M3 Ultra'nın kişiselleştirme imkanı sunması ve çip verimliliğinde yükseliş sağlaması bekleniyor. Apple fanları tarafından heyecanla karşılanan bu gelişme, şirketin hisse değerine de olumlu yansıması bekleniyor.
DXOMARK ekibi tarafından yapılan testler sonucunda en iyi dizüstü bilgisayar modelleri sıralandı. Listede Apple'ın MacBook Pro ve MacBook Air modelleri başı çekiyor. Dell ve Lenovo gibi markalar da listede yer alıyor. İşte Nisan 2024 itibariyle en iyi laptop modelleri...
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