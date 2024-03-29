2023\'te Kartla Ödemeler Rekor Kırdı

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2023 yılı Türkiye'de dijital ödeme sistemlerinin yükselişe geçtiği ve kart kullanımının rekor kırdığı bir dönem oldu. Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) açıkladığı verilere göre, kartlı ödemelerin toplam hacmi adeta astronomik bir sıçrama yaparak 8,2 trilyon TL'ye ulaştı. İşte BKM 2023 verileri…

BKM, 2023 verileri açıklandı! Kartla ödemeler rekor kırdı

Temassız ödeme sistemi pandemi sonrası dönemde de ivme kazanmaya devam ediyor. Öyle ki, geçtiğimiz yılın iki katı bir hacme ulaşarak, günlük alışverişlerimizdeki 'dokunma' eylemini neredeyse tarihe karıştırma noktasına getirdi.

İnternetten yapılan kartlı ödemelerin tutarı da bu dönemde 2,4 trilyon TL'ye dayandı. Kabaca bir hesap yapacak olursak, her 4 TL'nin 1 TL'den fazlasının internet üzerinden harcanması, e-ticaretin artık vazgeçilmez bir parça olduğunu kanıtlıyor.

BKM'den mayıs raporu geldi: Kartlı harcamalarda yeni rekor!

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar olarak kategorize edilen kart sayılarındaki artış, tüm kart türlerinde çift haneli yükselişleri beraberinde getirdi. Kredi kartı sayısında yüzde 18'lik, banka kartı sayısında yüzde 12'lik ve ön ödemeli kartlarda yüzde 26'lık bir artış yaşandı.

Ödeme yöntemlerine yönelik dağılımda ise 2023, temassız ödemenin yüzde 27 ile önemli bir paya sahip olduğu bir yıl oldu. Mağaza içi ödemelerin yüzde 37'si hala temaslı yöntemlerle yapılırken, internet ve mobil ödemelerin yüzde 36'lık dilimiyle yakın takipte.

Geçtiğimiz yılın ödeme ekosistemindeki En'lerine göz attığımızda ise 29 Aralık'ta gerçekleşen yılbaşı alışverişlerinde 48,8 milyar TL ile en yüksek günlük kartlı ödeme hacmine ulaşıldığını görüyoruz. Ramazan Bayramı öncesindeki nakit çekimler ve Muhteşem Cuma indirimlerinin internet üzerinden yapılan ödemelerdeki etkisi de dikkat çekici.