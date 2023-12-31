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2023'ün En Kötü Filmleri - Son Dakika
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2023'ün En Kötü Filmleri

Metacritic tarafından yapılan değerlendirmeye göre, 2023 yılının en kötü filmleri sıralandı. Winnie-the-Pooh: Blood and Honey başı çekerken, On a Wing and a Prayer ve After Death ikinci ve üçüncü sıralarda yer aldı. Listede ayrıca Children of the Corn (2023), Freelance, Dear David ve Assassin Club gibi yapımlar da bulunuyor.

2023\'ün En Kötü Filmleri
31.12.2023 - 08:27,  Güncelleme: 08:29
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Sinema dünyası, her yıl vizyona giren yepyeni filmler ile giderek büyümeye devam ediyor. Bu yapımlardan bazıları ise eleştirmenler ve izleyiciler tarafından olumsuz yorumlar alıyor. Bunlara da "kötü" sıfatı yakıştırılıyor. Peki 2023'ün en kötü filmleri hangileri? İşte liste…

2023 yılının en kötü filmleri

Albüm, oyun, film ve dizilerin değerlendirmesini yapan web sitesi Metacritic, ünlü eleştirmenlerin yorumları doğrultusunda 2023'ün en kötü filmlerini sıraladı. Bu sıralamanın zirvesinde Winnie-the-Pooh: Blood and Honey yer aldı. Korku türündeki yapım, pek de beğenilmemiş gibi görünüyor.

En kötü ikinci ve üçüncü filmin ise sırasıyla On a Wing and a Prayer ve After Death olduğunu görüyoruz. Akabinde Children of the Corn (2023), Freelance, Dear David ve Assassin Club onları takip ediyor. Listenin devamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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2023 yılının en kötü filmleri şu şekilde sıralandı;

Five Nights at Freddy's

Love Again

Rebel Moon Part 1: A Child of Fire

God Is a Bullet

Pet Sematary: Bloodlines

Expend4bles

Fear the Night

Fool's Paradise

Assassin Club

Dear David

Freelance

Children of the Corn (2023)

After Death

On a Wing and a Prayer

Winnie-the-Pooh: Blood and Honey

Bu sıralama eleştirmenlerin değerlendirmelerine dayandığı için listedeki filmler bazıları için güzel olabilirken bazıları içinse tam tersi olabilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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Sinema, Teknoloji, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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