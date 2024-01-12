Son yıllarda mobil uygulama ve oyun sektörüne yapılan yatırımlar bir hayli arttı. Bu doğrultuda şirketler ve geliştiricilerin gözünü bu alana çevirmesiyle önemli bir büyüme gerçekleşti. Son olarak 2023 yılında dünyada ve Türkiye'de çeşitli alanlarda en popüler uygulamalar belli oldu.

2023 yılının en popüler mobil uygulamaları

Mobil sektör ile ilgili veriler toplayıp raporlar yayınlanan data.ai, 2023 yılının en popüler uygulamalarını paylaştı. Buna göre Türkiye ile birlikte dünyada en çok kullanılan VPN uygulamasının "VPN – Super Unlimited Proxy" olduğunu görüyoruz.

En popüler hizmet aracı Samsung Smart Switch Mobile, e-ticaret uygulaması için dünyada SHEIN, Türkiye'de Trendyol, en çok kullanılan sosyal medya uygulaması ise Instagram oldu. Ülkemizde en popüler servis uygulamasının ise on milyonlarca kayıtlı kullanıcıya sahip e-Devlet olduğunu görüyoruz. Listenin devamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Yılın çöken ilk uygulaması! Güncellemeden önce bir daha düşünün

2023'te dünyada en popüler mobil uygulamalar şu şekilde sıralandı;