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2023 Yılının En Popüler Mobil Uygulamaları - Son Dakika
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2023 Yılının En Popüler Mobil Uygulamaları

Son yıllarda mobil uygulama ve oyun sektörüne yapılan yatırımlar bir hayli arttı. Bu doğrultuda şirketler ve geliştiricilerin gözünü bu alana çevirmesiyle önemli bir büyüme gerçekleşti. Son olarak 2023 yılında dünyada ve Türkiye'de çeşitli alanlarda en popüler uygulamalar belli oldu. Mobil sektör ile ilgili veriler toplayıp raporlar yayınlanan data.ai, 2023 yılının en popüler uygulamalarını paylaştı. Buna göre Türkiye ile birlikte dünyada en çok kullanılan VPN uygulamasının 'VPN – Super Unlimited Proxy' olduğunu görüyoruz. En popüler hizmet aracı Samsung Smart Switch Mobile, e-ticaret uygulaması için dünyada SHEIN, Türkiye'de Trendyol, en çok kullanılan sosyal medya uygulaması ise Instagram oldu. Ülkemizde en popüler servis uygulamasının ise on milyonlarca kayıtlı kullanıcıya sahip e-Devlet olduğunu görüyoruz.

2023 Yılının En Popüler Mobil Uygulamaları
12.01.2024 - 18:29,  Güncelleme: 18:57
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Son yıllarda mobil uygulama ve oyun sektörüne yapılan yatırımlar bir hayli arttı. Bu doğrultuda şirketler ve geliştiricilerin gözünü bu alana çevirmesiyle önemli bir büyüme gerçekleşti. Son olarak 2023 yılında dünyada ve Türkiye'de çeşitli alanlarda en popüler uygulamalar belli oldu.

2023 yılının en popüler mobil uygulamaları

Mobil sektör ile ilgili veriler toplayıp raporlar yayınlanan data.ai, 2023 yılının en popüler uygulamalarını paylaştı. Buna göre Türkiye ile birlikte dünyada en çok kullanılan VPN uygulamasının "VPN – Super Unlimited Proxy" olduğunu görüyoruz.

2023 Yılının En Popüler Mobil Uygulamaları

En popüler hizmet aracı Samsung Smart Switch Mobile, e-ticaret uygulaması için dünyada SHEIN, Türkiye'de Trendyol, en çok kullanılan sosyal medya uygulaması ise Instagram oldu. Ülkemizde en popüler servis uygulamasının ise on milyonlarca kayıtlı kullanıcıya sahip e-Devlet olduğunu görüyoruz. Listenin devamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Yılın çöken ilk uygulaması! Güncellemeden önce bir daha düşünün

2023'te dünyada en popüler mobil uygulamalar şu şekilde sıralandı;

KategoriEn Popüler UygulamaHizmet ve Üretkenlik (VPN): VPN – Super Unlimited ProxyHizmet ve Üretkenlik (Araç): Samsung Smart Switch MobileAlışveriş (e-ticaret): SHEINEğlence (Medya Servisi): NetflixHizmet ve Üretkenlik: TikTok Live WallpaperFotoğraf Düzenleme: Picsartİletişim: WhatsApp MessengerFotoğraf ve Video (Video Düzenleme): CapCutEğlence (Müzik): SpotifyFinans (Mobil Bankacılık): NubankFinans (Dijital Cüzdan & Ödeme): PhonePeEğlence (Diğer): Akinator the Genieİş Uygulaması: CamScanner Sosyal Medya: InstagramHizmet ve Üretkenlik (İndirici): Video Downloader – Social Video DownloaderHizmet ve Üretkenlik (Dosya Yöneticisi): SHAREitSosyal Medya (Date): TinderHizmet ve Üretkenlik (Temizleyici): Clean Master UltraEğlence (Kısa Videolar): TikTokFinans (Kredi): Bajaj Finserv

2023'te Türkiye'de en popüler mobil uygulamalar şu şekilde sıralandı;

KategoriEn Popüler UygulamaHizmet ve Üretkenlik (Araç)Samsung Smart Switch MobileFinans (Mobil Bankacılık): Ziraat MobilAlışveriş (E-ticaret): TrendyolAlışveriş (Perakende Ticaret): LC WaikikiHizmet ve Üretkenlik (VPN)VPN – Super Unlimited ProxyHizmet ve ÜretkenlikSticker Maker StudioEğlence (Diğer): GNÇSosyal Medya (İletişim): WhatsApp MessengerFotoğraf ve Video (Fotoğraf Düzenleme): ReminiEğlence (Müzik): LMRSosyal Medya (Date): TinderEğlence (Medya Servisi): NetflixFinans (Dijital Cüzdan & Ödeme): HadiSosyal Medya: InstagramFotoğraf ve Video (Video Düzenleme): CapCutHizmet ve Üretkenlik (Dosya Yöneticisi): SHAREitHizmet ve Üretkenlik (Temizleyici): KeepCleanHizmet ve Üretkenlik (Servis): e-DevletHizmet ve Üretkenlik (Mobil Operatör Hizmeti): TurkcellHizmet ve Üretkenlik (Hava Durumu): Earthquake Network

Kaynak: Shiftdelete
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Samsung, Türkiye, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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