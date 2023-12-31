2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Ücretleri Belli Oldu

Motosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs gibi motorlu taşıtlardan Motorlu Taşılar Vergisi kapsamında her yıl ücret tahsil ediliyor. Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan karar sonrasında 2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ücretleri belli oldu. İşte detaylar…

2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar oldu?

Resmi Gazete'de açıklanan bilgilere göre, 2024 yılında tüm araçlar için alınacak Motorlu Taşıtlat Vergisi yüzde 58.46 artış gösterdi. Motor silindir hacmi 1.300 cm3 ve aşağısı olan araçlar için, otomobil yaşı ve fiyatına göre 347 ila 4.032 TL arasında MTV ödenecek.

Ülkemizde en çok tercih edilen 1.300 ila 1.600 cm3 arasındaki araçlarda ise, 5.851 TL'den başlayan MTV ücreti 7.026 TL'ye kadar çıkacak. Diğer otomobil, motosiklet ve ağır vasıtaların MTV ücretleri ise şu şekilde;

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) –2023