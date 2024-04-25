2027\'ye Kadar Yapay Zekalı Akıllı Telefonların Hakimiyeti Bekleniyor

Teknoloji

Üretken yapay zekanın, 2027'ye kadar akıllı telefon pazarının neredeyse yarısında yer alması bekleniyor. Bu da teknoloji dünyasında önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Yapay zekalı akıllı telefonlar hayatımıza girmeye hazırlanıyor.

2027 yılı yapay zekalı akıllı telefonların hakimiyetine hazırlanıyor

Dijitalleşme ve dolayısıyla otomatikleşmenin tüm kuruluş ve iş alanlarını doğrudan etkilediği günümüzde GenAI, yani üretken yapay zeka teknolojisi işleri daha da kolaylaştırmak adına geliştirilen ileri teknoloji bir sistem sunuyor.

Counterpoint Research'e göre, akıllı telefonların yaklaşık yarısı 2027'de generatif yapay zeka (GenAI) özelliklerine sahip oluyor. Araştırma, 2024'te bu tür cihazların pazar payının yüzde 11'e ulaşacağını ve 2024 ile 2027 arasında bileşik yıllık büyüme oranının yüzde 49 olacağını öngörüyor.

Bir teknoloji devi daha yapay zekalı telefon geliştiriyor!

Yapay zekalı akıllı telefon sevkiyatlarının 2027'de 550 milyon adedi geçmesi beklenirken, 2027'ye kadar 1 milyar yapay zekalı akıllı telefon kurulumu tahmin ediliyor. Apple'ın bu yılın sonunda bu segmentte yer almasının beklenmesiyle birlikte, bu tahminler Counterpoint'in 2023 Aralık tahmininden daha yüksek hesaplanıyor.

Araştırma, yapay zekalı akıllı telefonların 2025'te bir dönüm noktasına ulaşmasını ve cihazların 400-599 dolar fiyat segmenti gibi daha geniş bir fiyat aralığına yayılmasını bekliyor. 600 dolar ve üstü ile 400-599 dolar fiyat bandının, 2024'te satılan 10 GenAI akıllı telefondan 9'unu temsil etmesi bekleniyor.

MediaTek ve Qualcomm gibi lider çip şirketleri, üretken yapay zeka destekli akıllı telefonlar konusunda öncü oldular. Birkaç mobil bilgi işlem platformu, cihazlarda büyük ölçekli, önceden eğitilmiş generatif yapay zeka modellerini desteklemek için piyasaya sürülüyor.

Counterpoint Research, Yapay zekalı akıllı telefonu, büyük ölçekli, önceden eğitilmiş generatif yapay zeka modellerini kullanarak orijinal içerik oluşturma veya bağlamsal görevleri gerçekleştirme yeteneğine sahip mobil cihaz olarak tanımlıyor.

Bu tür cihazların metin, görüntü, ses ve diğer girdileri işleyip çeşitli çıktılar üretebileceği ve akıcı ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sunabileceği öngörülüyor. Bu tür yapay zeka destekli akıllı telefonların önümüzdeki yıllarda daha yaygın hale gelmesiyle birlikte, teknoloji dünyası yapay zekalı akıllı telefonlar üzerindeki etkisini yakından takip ediyor.

Üretken yapay zekanın akıllı telefonlarda giderek yaygınlaşmasının, 2027'de pazarın neredeyse yarısını oluşturacak kadar büyük bir etki yaratması bekleniyor. Bu büyüme, yapay zeka özellikli cihazların çeşitlenmesini ve kullanıcı deneyimlerinin zenginleşmesini sağlarken, teknoloji şirketleri için de yeni fırsatlar ve inovasyon alanları açıyor.

Gelecekte, üretken yapay zeka akıllı telefon kullanıcılarının hayatında daha belirgin bir rol oynayacak ve cihazların yaratıcı ve bağlamsal görevleri üstlenmesini mümkün kılması bekleniyor. Bu eğilimin, akıllı telefonların kullanımını ve işlevselliğini yeniden tanımlayarak teknolojinin sınırlarını zorlayacağı düşünülüyor.

Gelecekte üretilecek olan yapay zekalı akıllı telefonlar hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Bu teknoloji, cihazlarımıza ne tür yenilikler getirebilir? Sizin bu konuda beklentileriniz veya endişeleriniz var mı? Düşüncelerinizi ve görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında bizimle paylaşarak bu heyecan verici teknoloji hakkında birlikte konuşmaya başlayalım.