32 Medya Grubu, Google\'a 2.1 Milyar Avro Değerinde Dava Açtı

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Axel Springer ve Schibsted gibi 32 medya grubu, Google'a dijital reklamcılık alanındaki uygulamaları nedeniyle 2.1 milyar avro değerinde dava açtı. Grup, Google'ın reklam teknolojisi işine müdahale ettiği bir dönemde bu adımı attı. Avukatları, Google'ın kötü niyetli davranışlarının daha az rekabetçi bir pazardan kaynaklanan kayıplar yaşattığını iddia etti. Ayrıca, Google'ın hakim konumunu kötüye kullanmaması durumunda, medya şirketlerinin reklam gelirlerinden daha yüksek gelir elde edeceğini ve reklam teknolojisi hizmetleri için daha düşük ücretler ödeyeceğini belirttiler.

Çarşamba günü, Axel Springer ve Schibsted gibi 32 medya grubu, dijital reklamcılık alanındaki uygulamaları nedeniyle şirketin kayıplara neden olduğu iddiasıyla Google'a 2.1 milyar avro (2.3 milyar dolar) değerinde bir dava açtı.

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Macaristan, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya ve İsveç'teki yayıncıları içeren bu grup, rekabet kurumlarının da Google'ın reklam teknolojisi işine müdahale ettiği bir dönemde bu adımı attı.

Avukatları Geradin Partners ve Stek tarafından yapılan açıklamada, "Olaya dahil olan medya şirketleri, Google'ın kötü niyetli davranışlarının doğrudan sonucu olan daha az rekabetçi bir pazardan kaynaklanan kayıplar yaşamışlardır" denildi.

Avukatlar, "Google'ın hakim konumunu kötüye kullanmaması durumunda, medya şirketleri reklam gelirlerinden önemli ölçüde daha yüksek gelir elde eder ve reklam teknolojisi hizmetleri için daha düşük ücretler öderdi. Önemli olan, bu fonların Avrupa medya manzarasını güçlendirmek için yeniden yatırılmış olabileceğidir" şeklinde konuştular. Ayrıca Fransız rekabet otoritesinin 2021'de Google'a reklam teknolojisi işiyle ilgili 220 milyon avroluk cezasını ve Avrupa Komisyonu'nun geçen yıl sunduğu suçlamaları grup iddialarını desteklemek için örnek olarak gösterdiler.

Google ise geçen yıl, alım ve satım zincirinin her iki tarafında da yer aldığı reklam teknolojisi işine ilişkin AB rekabet suçlamalarını reddetti.

Son yıllarda dünya çapındaki yayıncılar, gelir paylarının düşmesiyle birlikte Büyük Teknoloji'nin artan hakimiyetinden şikayet ettiler. Analistlere göre Google, dünyanın en baskın dijital reklam platformu durumunda.