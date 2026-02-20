Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunmasına yönelik önemli bir adım attı. Kurumdan yapılan açıklamada, "çocukların yüksek yararı" ilkesi doğrultusunda işlem tesis edildiği belirtilerek, dijital platformlarda çocuklara ait verilerin işlenme süreçlerinin mercek altına alındığı bildirildi.

UYGULANAN TEDBİRLER DEĞERLENDİRİLECEK

Açıklamada, çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerin önlenmesi amacıyla TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından resen inceleme başlatılmasına karar verildiği ifade edildi. İnceleme kapsamında, söz konusu platformlarda çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi güvenlik tedbirlerinin uygulandığı değerlendirilecek.

GÜNDEMDEKİ YENİ ÖNLEMLER

Son dönemde kamuoyuna yansıyan açıklamalarda, 13 yaş altına sosyal medya kısıtlaması ve 16 yaş altı kullanıcılar için ebeveyn izni zorunluluğu gibi düzenlemelerin değerlendirildiği belirtiliyor. Yetkililer, yaş doğrulama sistemlerinin güçlendirilmesi ve platformların çocuklara yönelik algoritmalarının daha sıkı denetlenmesi üzerinde duruyor.

Öte yandan sosyal medya platformlarına, çocuklara yönelik zararlı içerikleri daha hızlı kaldırma ve riskli hesapları tespit etme konusunda ek sorumluluklar getirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda uluslararası örnekler de incelenerek Türkiye'ye özgü bir model oluşturulması hedefleniyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlar, yalnızca yasal düzenlemelerin yeterli olmayacağını; aile, okul ve teknoloji şirketlerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguluyor. Çocukların dijital ortamlarda tamamen yasaklanması yerine bilinçli ve kontrollü kullanımın desteklenmesi gerektiği ifade ediliyor.

Psikologlar, özellikle erken yaşta yoğun sosyal medya kullanımının dikkat süresi, benlik algısı ve akademik başarı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor. Eğitimciler ise müfredata dijital vatandaşlık ve medya okuryazarlığı derslerinin daha kapsamlı şekilde eklenmesini öneriyor.