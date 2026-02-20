Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme - Son Dakika
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme
20.02.2026 14:58
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunması amacıyla TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında resen inceleme başlattı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunmasına yönelik önemli bir adım attı. Kurumdan yapılan açıklamada, "çocukların yüksek yararı" ilkesi doğrultusunda işlem tesis edildiği belirtilerek, dijital platformlarda çocuklara ait verilerin işlenme süreçlerinin mercek altına alındığı bildirildi.

UYGULANAN TEDBİRLER DEĞERLENDİRİLECEK

Açıklamada, çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerin önlenmesi amacıyla TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından resen inceleme başlatılmasına karar verildiği ifade edildi. İnceleme kapsamında, söz konusu platformlarda çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi güvenlik tedbirlerinin uygulandığı değerlendirilecek.

GÜNDEMDEKİ YENİ ÖNLEMLER

Son dönemde kamuoyuna yansıyan açıklamalarda, 13 yaş altına sosyal medya kısıtlaması ve 16 yaş altı kullanıcılar için ebeveyn izni zorunluluğu gibi düzenlemelerin değerlendirildiği belirtiliyor. Yetkililer, yaş doğrulama sistemlerinin güçlendirilmesi ve platformların çocuklara yönelik algoritmalarının daha sıkı denetlenmesi üzerinde duruyor.

Öte yandan sosyal medya platformlarına, çocuklara yönelik zararlı içerikleri daha hızlı kaldırma ve riskli hesapları tespit etme konusunda ek sorumluluklar getirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda uluslararası örnekler de incelenerek Türkiye'ye özgü bir model oluşturulması hedefleniyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlar, yalnızca yasal düzenlemelerin yeterli olmayacağını; aile, okul ve teknoloji şirketlerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguluyor. Çocukların dijital ortamlarda tamamen yasaklanması yerine bilinçli ve kontrollü kullanımın desteklenmesi gerektiği ifade ediliyor.

Psikologlar, özellikle erken yaşta yoğun sosyal medya kullanımının dikkat süresi, benlik algısı ve akademik başarı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor. Eğitimciler ise müfredata dijital vatandaşlık ve medya okuryazarlığı derslerinin daha kapsamlı şekilde eklenmesini öneriyor.

Sosyal Medya, Instagram, Teknoloji, Facebook, İnceleme, Güvenlik, YouTube, Eğitim, Yaşam, Medya, KVKK, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tuncay Tuncay:
    kapatın şu tiktok denen sayfayı lütfen 20 1 Yanıtla
  • Faruk Güney Faruk Güney:
    artık sosyal medya ya bişeyler yapılmalı 9 1 Yanıtla
  • İsmail Eker İsmail Eker:
    HEYYY BIRE GAFILLER HESAP ZAMAN 4 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
