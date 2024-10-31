7. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Bartın'da - Son Dakika
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Teknoloji

7. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Bartın'da

Bartın Üniversitesi, 7-8 Kasım'da uluslararası AR-GE Proje Pazarı'nı düzenleyecek.

31.10.2024 12:16
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Bartın Üniversitesi (BARÜ) 7-8 Kasım tarihlerinde "7. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı"na ev sahipliği yapacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BARÜ ile Azerbaycan'dan Hazar Üniversitesi ve Azerbaycan Teknik Üniversitesi, Bosna Hersek'ten Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Malezya'dan Putra Üniversitesi ve Özbekistan'dan Semerkand Devlet Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi paydaşlığında düzenlenen etkinlik, bilim ve teknoloji meraklılarını buluşturacak.

Bölgenin en önemli bilim ve teknoloji etkinliklerinden biri olan AR-GE Proje Pazarı için bu yıl rekor başvuruda bulunuldu.

Bu yıl ilk kez uluslararası ölçekte düzenlenen yarışmalara Türkiye ile Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kazakistan, Kolombiya, Kırgızistan, Malezya ve Özbekistan'dan proje başvuruları yapıldı.

Türkiye'nin 35 ilinden başvuruların yapıldığı etkinliğe, 47 üniversite, 30 lise, 10 kurum ve kuruluş ile AR-GE merkezinden toplam 403 proje gönderildi.

TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı (1503) kapsamında da desteklenen etkinliğe BARÜ en fazla başvuru yapılan yükseköğretim kurumu olurken Semerkand Üniversitesi ikinci sırada yer aldı. Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi en fazla başvuru yapılan kurumlar arasında üçüncü sırada yer alırken bu üniversiteyi sırasıyla Erciyes Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve İran'dan Tebriz Üniversitesi izledi.

BARÜ'nün "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" ihtisaslaşma alanı odağında düzenlenen etkinliğe 13 farklı temada 403 proje başvurusu yapıldı.

"Daha güçlü yarınlar için aynı çatı altında buluşacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, bilim ve teknoloji festivaline gösterilen ilginin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tüm faaliyetlerin merkezine insanı aldıklarını, bölgesel odaklı çalışmalarla önemli başarılara imza attıklarını ve ülkenin gelişimine değer kattıklarını vurgulayan Uzun, "Heyecanımızı tüm Türkiye ile paylaşmak için AR-GE Proje Pazarı etkinlikleriyle 'Benim de bir fikrim var.' diyenleri üniversitemiz çatısı altında bir araya getiriyoruz. Bu doğrultuda 7-8 Kasım'da BARÜ Kutlubey Yerleşkesinde gerçekleştirilecek festivalimize bilim ve teknoloji tutkunu herkesi davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzun, kazanımlarını işbirliği ve güç birliği içerisinde yarınlara aktarmak hedefiyle hareket ettiklerini anlatarak, etkinlikte sunulan projelerin ilgili sektör temsilcilerinin de dikkatini çekeceğine ve projelerin yüksek katma değerli ürünlere dönüşümünün gerçekleştirilebileceğine inandığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji 7. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Bartın'da - Son Dakika

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