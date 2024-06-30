Adana'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri İçin Sınav Yapıldı

Teknoloji

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğiyle başlatılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri için Adana'da uygulama sınavı gerçekleştirildi.

Menderes Spor Salonu ve Serinevler Spor Salonun'daki sınav, iki seans halinde 696 öğrencinin katılımıyla yapıldı.

Sınava giren ortaokul ve lise öğrencilerinden başarılı olanlar Adana Gençlik Merkezi ve Yüreğir Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyelerinde 3 yıl eğitim görme hakkı kazanacak.

Atölyelerde öğrencilere, tasarım ve üretim, robotik ve kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, ileri robotik, havacılık ve uzay teknolojileri, enerji teknolojileri, malzeme bilimi, uluslararası projeler ve nanoteknoloji alanlarında eğitim verilecek.