Adana Fen Lisesi\'nin \'Fırtına\'sı Kanada yolunda

27.05.2026 11:22
Adana Fen Lisesi öğrencileri, 'Fırtına' su altı aracıyla Kanada'daki yarışmaya hazırlanıyor.

Adana Fen Lisesi öğrencileri, tasarladıkları su altı aracı "Fırtına" ile haziranda Kanada'da düzenlenecek MATE-ROV Su Altı Sistemleri Yarışması Dünya Finalleri'nde birincilik mücadelesi verecek.

Lise öğrencilerince 2019'da kurulan ve Seyhan Gençlik Merkezince desteklenen "ALESTA" teknoloji takımı, yapay zeka ve kamera desteğiyle otonom veya uzaktan kumandayla hareket ederek belirlenen görevleri gerçekleştiren su altı araçları geliştiriyor.

Projeleriyle 7 yıldır TEKNOFEST'te mücadele eden takım, "İnsansız Su Altı Sistemleri", "En Özgün Yazılım" ve "En İyi Takım Ruhu" alanlarında ödüller kazandı, birçok uluslararası yarışmadan da dereceyle döndü.

Öğrenciler, son olarak üzerinde hassas kavrama yeteneğine sahip 3 eksenli robotik kol ile 6 motorlu itki sistemi bulunan su altı aracı geliştirdi.

Otonom veya uzaktan kumandayla çalıştırılabilen araç, suyun 60 metre derinliğine kadar inebiliyor, nesneleri sınıflandırıp robotik kollar aracılığıyla toplayabiliyor.

"Fırtına" adını verdikleri araçla Mısır'da düzenlenen Deniz İleri Teknoloji Eğitimi-Uzaktan Kumandalı Araç Yarışması'na (MATE-ROV) katılan öğrenciler, hem "En İyi İletişim Sistemi" ödülünün sahibi oldu hem de Kanada'da 23-27 Haziran'da yapılacak MATE-ROV Su Altı Sistemleri Yarışması Dünya Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Yarışmanın hazırlıklarını Adana Fen Lisesi laboratuvarları ve Çukurova Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda sürdüren gençler, yarışmada birinci olmayı hedefliyor.

"İmkanlarımızı ve becerilerimizi daha da üst seviyeye çıkartmaya çalışıyoruz"

Takım danışmanı bilişim teknolojileri öğretmeni Osman Onur Dilci, AA muhabirine, su altı araştırmaları ile arama ve kurtarma gibi görevleri yerine getirebilecek robotlar tasarladıklarını söyledi.

İmkan ve becerileri üst seviyeye çıkarmaya çalıştıklarını belirten Dilci, "Gayretli ve özverili çalışmalarla buraya kadar geldik. Sürdürülebilir şekilde yeni üyelerimizi eğiterek takım bünyesine katıyoruz. Önümüzde gelişmek için çok uzun bir yol var." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Seyhan Gençlik Merkezinin takım mentörü Sinan Çakıcı da öğrencilere malzeme, konaklama, kamp ve ulaşım desteği verdiklerini anlattı.

"Gece gündüz demeden havuzlarda, atölyelerde çalışıyoruz"

Takım kaptanı 10'uncu sınıf öğrencisi Mehmet Ulaç Girgin, projede yazılım ve mekanik alanlarında görev yaptığını söyledi.

"Gece gündüz demeden havuzlarda, atölyelerde çalışıyoruz." ifadesini kullanan Girgin, şöyle konuştu:

"Mısır'da güzel bir derece elde edip Kanada'ya gitmeye hak kazandık. Kanada'da elimizden gelenin en iyisini yaparak üst düzey başarı elde etmeyi hedefliyoruz. Ayrıca orada farklı takımlarla iletişim kurarak onlardan bir şeyler öğrenmeyi, onlara bir şeyler öğretmeyi, verimli iletişimler kurup güzel bağlantılar kazanmak istiyoruz."

10'uncu sınıf öğrencisi Buğlem Nisan Ekinci de aracın mekanik ve programlama kısmıyla ilgilendiğini anlattı.

Takım sayesinde okulda öğrendiği teorik bilgiyi uygulama şansı yakaladığını vurgulayan Ekinci, "Programlama dilini biliyordum ancak hiç pratiğe dökmemiştim. Bu sayede bilgilerimi çizerek, tasarlayarak pratiğe dökme şansı buldum." dedi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
