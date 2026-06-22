Adana Yangınında Yenilikçi Dron Kullanıldı - Son Dakika
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Adana Yangınında Yenilikçi Dron Kullanıldı

Adana Yangınında Yenilikçi Dron Kullanıldı
22.06.2026 10:48
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Orman Genel Müdürlüğü, Adana'da yangında yenilikçi dron sisteminin başarılı kullanımını açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Adana'da meydana gelen yangında yenilikçi dron sisteminin başarıyla kullanıldığını duyurdu.

OGM, resmi sosyal medya hesabından Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen yangında, yenilikçi dron sisteminin başarıyla kullanıldığını açıkladı. Müdürlük, özellikle henüz büyüme evresine geçmemiş, başlangıç aşamasındaki yangınlarda müdahaleyi kolaylaştıracak bu sistemin; zorlu arazi şartlarında kara ekiplerine destek sağlayacağını, ulaşılması güç noktalara kısa sürede erişebileceğini bildirdi.

Aynı zamanda yenilikçi dron sisteminin; yangının ilerleme istikametinde köpük ve retardant uygulanarak yayılımın yavaşlatılabileceği, müdahale kapasitesini ve personel güvenliğini de önemli ölçüde artıracağı belirtildi.

Öte yandan Müdürlük tarafından yapılan açıklamada; teknolojik yetkinliklerin nitelikli insan kaynağıyla birleştiği, Yeşil Vatan savunmasında inovatif çözümlerle ormanların korunmaya devam edileceği ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Orman Genel Müdürlüğü, Teknoloji, Adana, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Adana Yangınında Yenilikçi Dron Kullanıldı - Son Dakika

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