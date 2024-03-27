AIM Startup, Küresel Trendlerle Startup Başarısını Şekillendiriyor

AIM Startup, AIM Kongresi'nin önemli bir girişimi olarak, 2023'ten gelen bilgileri ve 2024'te endüstriyi şekillendirecek gelecek trendleri değerlendirmek için bir odak noktası olacak. AIM Startup, vizyon sahibi teknoloji girişimcilerine kaynak ve yatırım eksikliklerini giderme imkanı sunarak yenilikçi fikirlerin gelişimine katkı sağlayacak. Katılımcılar, birebir mentorluk, 60.000 dolara kadar ödül kazanma fırsatı ve sektör devleri ile bağlantı kurma imkanı gibi avantajlarla karşılaşacaklar.
Devam eden yıl boyunca Startup ekosistemi ivme kazanırken, AIM Startup, yatırımcıları ve startup'ları ekonomik uyum sağlamak için aynı platformda buluşturmayı vaat ediyor.
Küresel Startup Ekosistemi Raporu 2023'e göre, Silikon Vadisi dünya genelindeki startup endüstrisindeki liderliğini korurken, New York City ve Londra bu alandaki en güçlü takipçileri oldu. Dikkat çeken değişiklikler arasında Los Angeles ve Tel Aviv'in sırasıyla 4. ve 5. sıraya yükselmesi, Singapur'un ise önceki yıla göre 10 basamak yükselerek ilk 10'a girmesi bulunuyor. Miami ise dikkate değer bir şekilde 10 basamak yükselerek 23. sıraya yükseldi.
Buna karşılık, Çin'deki ana ekosistemlerde bazı değişiklikler yaşandı; Shenzhen 12 basamak gerilerken, Pekin 2 sıra kaybetti ve Şanghay 1 sıra düştü. Hindistan ekosistemlerinde ise Mumbai 31. sırayla eşdeğer durumdayken Bengaluru-Karnataka ve Delhi sırasıyla 20. ve 24. sıraya yükseldi. Avrupa'da ise Zürih'in ilk 30'a girmesi, küresel startup ekosisteminin dinamik ve değişen yapısını yansıtan en önemli yıllık gelişimi olarak öne çıkıyor.
2023 yılında yatırımcılar, Fintech'in %14'lük payıyla çeşitli sektörlere dikkatli bir şekilde yatırım yaparken, finansal hizmetlerde dijitalleşme ve yenilik talebinin arttığını gösteriyor. Sağlık hizmetleri ise toplam yatırımların %13'ünü oluşturarak dijital sağlık ve yapay zeka temelli tıbbi çözümlere odaklandı. Çevresel endişelerin artmasıyla birlikte, iklim teknolojilerine yapılan yatırımlar %8'lik bir payla sürdürülebilir teknoloji ve çevre koruma girişimlerini destekledi. Tüketici malları ise toplam yatırımların %7'sini oluşturarak tüketici taleplerindeki değişimi ve trendleri yansıttı.
2023 yılında 130 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olan yapay zeka sektörü, 2023 ile 2030 arasında %37'lik etkileyici bir yıllık bileşik büyüme oranı bekliyor. Öte yandan, Tracxn 'Geo Annual Report: UAE Tech 2023' raporu, UAE'deki gelişen teknoloji startup manzarasını ortaya koyarak 2023'te toplam fonlamanın 638 milyon dolara ulaştığını gösteriyor. Farklı aşamalara odaklanan rapor, tohum aşaması yatırımlarının 223 milyon dolar, erken aşama finansmanının 240 milyon dolar ve geç aşama finansmanının ise 175 milyon dolar olduğunu ortaya koyuyor. Fintech, Çevre Teknolojisi ve Blockchain Teknolojisi gibi alanlarda en iyi performans gösteren segmentler, sırasıyla 174 milyon dolar, 168 milyon dolar ve 167 milyon dolar toplam fonlama elde etti. Özellikle, Abu Dabi merkezli teknoloji startup'ları 54 milyon dolar toplam fonlama elde ederek şehrin teknoloji ekosistemindeki artan önemini gösteriyor.
Tüm bu veriler, 2024'te startup'ların yükselişe geçtiğini işaret ediyor ve bu nedenle AIM Startup, yatırımcılar, startup'lar ve iş ortaklarının katılması gereken en önemli etkinliklerden biri haline geliyor.
AIM Global Vakfı'nın öncü etkinliklerinden biri olan AIM Kongresi, "Değişen Yatırım Ortamına Uyum Sağlama: Küresel Ekonomik Gelişim İçin Yeni Potansiyelleri Değerlendirme" teması altında, BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanlığı ile Abu Dabi Ekonomik Kalkınma Departmanı'nın baş ortaklığı ve desteğiyle düzenlenmektedir. Etkinlik, 7-9 Mayıs 2024 tarihleri arasında Abu Dabi'de gerçekleştirilecek olup, dünya genelinden hükümet kurumları, özel işletmeler, uluslararası ve bölgesel sivil toplum kuruluşları, dernekler ve akademik kurumlar da dahil olmak üzere çeşitli bir izleyici kitlesi çekmesi beklenmektedir.
Son Dakika › Teknoloji › AIM Startup, Küresel Trendlerle Startup Başarısını Şekillendiriyor - Son Dakika
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