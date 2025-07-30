AK Parti, yerli sosyal medya platformu Next Sosyal\'e katıldı

AK Parti, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve TEKNOFEST girişimcileri tarafından geliştirilen yerli sosyal medya platformu Next Sosyal'e katıldı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce başlattığı yerli ve milli teknoloji hamlesi, her alanda meyvesini veriyor. Şimdi dijital alanda yeni bir adım atılıyor: Türkiye'nin kendi sosyal medya platformu Next Sosyal yükseliyor. AK Parti olarak, milletimizin inşa ettiği her değerin yanındayız. Türkiye'nin dijital vatanı büyürken biz de Next Sosyal'deyiz" ifadelerine yer verildi.