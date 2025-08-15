Akkuyu NGS'de Dijital İnşaat Kontrol Sistemi - Son Dakika
Akkuyu NGS'de Dijital İnşaat Kontrol Sistemi

15.08.2025 16:00
Akkuyu NGS inşaatında, kalite ve şeffaflığı artıran dijital kontrol sistemi etkinliğini kanıtladı.

RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasında, inşaat işlerinin kalitesini ve şeffaflığını artırmak amacıyla uygulanan inşaat kontrol bilgi sisteminin ara sonuçları değerlendirildi. İnşaat kontrol bilgi sisteminin, inşaat kontrol prosedürlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldiği ve etkinliğini kanıtladığı bildirildi.

Sistemin 2023 yılında devreye alınmasından bu yana, 168 binden fazla kabul denetimi yapıldı. Halihazırda, inşaat kontrol bilgi sisteminde, AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), bağımsız denetim kuruluşları, yüklenici ve alt yüklenici firmalar dahil olmak üzere 50 farklı kuruluştan 1500'den fazla kullanıcı çalışıyor.

İnşaat kontrol bilgi sisteminin kullanılması, inşaatın tüm katılımcıları arasında hızlı bilgi alışverişini sağladı, insan faktörünün etkisini azalttı ve inşaat kontrolünün her aşamada etkili olmasını garantiledi. Sistem, tamamlanmış işlerin kayıtlarının tutulmasını ve uygulama belgelerinin dijital formatta oluşturulmasını sağlıyor. Bu da kağıt tabanlı belge akışını önemli ölçüde azaltıyor.

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak, "Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu NGS'nin inşaatında, yüksek kalite standartlarını korumak ve süreçleri otomatikleştirmek amacıyla modern teknolojiler kullanılıyor. İnşaat kontrol bilgi sistemi, bu araçlardan biri. Bu sistem, son bir buçuk yılda tüm inşaat katılımcılarını tek bir dijital platformda birleştirdi. Bu sayede, veri doğruluğu sağlandı, süreçler hızlandı ve Akkuyu NGS'nin inşaatı sırasında tüm taraflar arasında daha net ve etkili bir iletişim kuruldu" dedi.

İnşaat kontrol bilgi sistemi, kullanıcı talepleri ve projenin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli olarak geliştiriliyor. Ağustos 2025'te, AKKUYU NÜKLEER A.Ş.'de, işlevselliğin genişletilmesi ve yeni yeteneklerin uygulanması kapsamında "İnşaat Kontrol Bilgi Sistemi Geliştirme" projesi başlatıldı. Bunların arasında, Türkiye mevzuatına tamamen uygun olarak elektronik dijital imza kullanımı, devreye alma çalışmaları için ek modüllerin oluşturulması ve tüm süreçlere ilişkin analitik raporların oluşturulması yer alıyor.

İnşaat kontrol bilgi sisteminin uygulanması konusundaki deneyim, Rosatom'un diğer uluslararası projelerinde de talep görüyor. Uygulamada kanıtlanmış bir metodoloji, hazır standart belgeler ve entegrasyon çözümleri, sistemin nükleer endüstrideki herhangi bir inşaat projesine hızlıca uyarlanmasını sağlayacak.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, İnşaat, Enerji, Son Dakika

