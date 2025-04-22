Ali Uğur Aktepe 5G ve 6G Teknolojilerinin Telekomünikasyona Etkisinden Bahsetti - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Ali Uğur Aktepe 5G ve 6G Teknolojilerinin Telekomünikasyona Etkisinden Bahsetti

Ali Uğur Aktepe 5G ve 6G Teknolojilerinin Telekomünikasyona Etkisinden Bahsetti

Telekomünikasyon sektöründe uzun yıllardır edindiği deneyimle teknolojik dönüşüm süreçlerini yakından takip eden Ali Uğur Aktepe, 5G ve yükselen 6G teknolojilerinin sadece teknik bir yenilik değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve kültürel bir dönüşüm aracı olduğunu vurguladı.

22.04.2025 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aktepe, yeni nesil iletişim teknolojilerinin toplumlar üzerindeki etkisine dair şu değerlendirmelerde bulundu:

"İletişim teknolojileri her zaman insanlığın gelişiminde itici güç oldu. Bugün 5G'nin yaygınlaşması ve 6G araştırmalarının hız kazanmasıyla birlikte çok daha büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz. 5G, yalnızca mobil cihazlara yüksek hızlı internet sunmakla kalmıyor; nesnelerin interneti, otonom araçlar, akıllı şehirler ve endüstriyel otomasyon gibi pek çok alanın altyapısını oluşturuyor. Bu teknolojinin üretimden sağlığa, lojistikten eğitime kadar uzanan geniş bir etki alanı var."

5G'nin sunduğu düşük gecikme süresi ve yüksek bağlantı kapasitesinin özellikle üretim süreçlerinde verimliliği artırdığına dikkat çeken Aktepe, "Milisaniyelik gecikmelerle karar verebilen makineler, fabrika ortamlarında büyük fark yaratıyor. Biz de bu süreçleri deneyimleme fırsatı bulduk ve sonuçları oldukça etkileyici" dedi.

Henüz standartları belirlenmemiş olsa da, 6G'nin çok daha kapsamlı bir vizyon sunduğunu ifade eden Aktepe, "6G ile yapay zeka ağlara entegre olacak ve ağlar kendi kendini yöneten, bağlamsal veriye göre optimize olan sistemlere dönüşecek. Bu, yalnızca daha hızlı bağlantı değil; karar alabilen, çevreye adapte olabilen bir altyapı anlamına geliyor" açıklamasında bulundu.

Ağ mimarilerindeki dönüşümün de bu teknolojilerin başarısı açısından kritik olduğunu belirten Aktepe, "Geleneksel merkezî yapılar yerini edge computing gibi daha esnek modellere bırakıyor. Verinin kaynağa yakın işlenmesi, zaman hassasiyeti olan tüm uygulamalarda –örneğin otonom sürüş ya da uzaktan cerrahi gibi– hayati önem taşıyor" diye konuştu.

Ali Uğur Aktepe 5G ve 6G Teknolojilerinin Telekomünikasyona Etkisinden Bahsetti

Yeni nesil iletişim ağlarının beraberinde siber güvenlik risklerini de getirdiğini hatırlatan Aktepe, bu alanda yapay zekâ tabanlı güvenlik sistemlerinin öneminin arttığını ifade etti: "Bağlı cihaz sayısındaki artış, ağın yüzey alanını genişletiyor. Bu nedenle siber güvenlik artık bir seçenek değil, temel bir ihtiyaç. 6G ile bu sistemlerin daha otonom ve proaktif hale gelmesini bekliyoruz. Ancak burada etik sorumluluklar ve veri mahremiyeti de göz ardı edilmemeli."

Teknolojinin toplumsal etkilerine de dikkat çeken Aktepe, dijital uçurumun derinleşmemesi gerektiğini vurguladı: "Kapsayıcılık ilkesiyle hareket etmek şart. Gelişmiş kentlerdeki kullanıcıların faydalandığı bu teknolojilere, kırsal bölgelerde yaşayan bireylerin de erişimi sağlanmalı. Aksi takdirde teknoloji birleştiren değil, ayrıştıran bir unsur haline gelir."

Aktepe, Türkiye'nin bu dönüşümde yerini sağlamlaştırabilmesi için yalnızca altyapı yatırımlarının değil, dijital okuryazarlık, yerli üretim ve regülasyon alanlarında da atılım yapması gerektiğini belirtti. "Bu süreci sadece teknolojik değil, bütünsel bir kalkınma politikası olarak görmek gerekiyor. Kamunun, özel sektörün ve akademinin iş birliği içinde hareket etmesi şart" dedi.

Son olarak Aktepe, "5G ve 6G teknolojileri sadece ağları değil, insan yaşamını dönüştürüyor. Bu teknolojilerin merkezinde insanı tutmalı, topluma değer katan çözümler üretmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Teknoloji, Ali Uğur, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Ali Uğur Aktepe 5G ve 6G Teknolojilerinin Telekomünikasyona Etkisinden Bahsetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor
Trump’ın FED Başkanı’na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı Trump'ın FED Başkanı'na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı
Fatih Terim Jorge Jesus’a boyun eğmedi Fatih Terim Jorge Jesus'a boyun eğmedi
Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: “Beni öldü zannedip kaçtılar“ Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: "Beni öldü zannedip kaçtılar"
Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı
Van’da 4 büyüklüğünde deprem Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Yapımcı Timur Savcı’dan ilk açıklama Aybüke Pusat’a TRT seçenek sundu Yapımcı Timur Savcı'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat'a TRT seçenek sundu
Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti

19:09 Ankara’da CHP’nin “23 Nisan“ başvurusuna valilikten ret Ankara'da CHP'nin "23 Nisan" başvurusuna valilikten ret
17:26 Van’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
17:22 Elif Gül’ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP’den istifa etti Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti
16:50 Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti
15:40 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100’ün üzerinde deprem 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100'ün üzerinde deprem
09:08 Piyasalar ikinci rekora hazırlanıyor Piyasalar ikinci rekora hazırlanıyor
09:05 Sibel Can’dan yıllar sonra gelen itiraf: ’’Evime bıçak gönderdi’’ Sibel Can'dan yıllar sonra gelen itiraf: ''Evime bıçak gönderdi!''
09:04 Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor
09:01 TOGG’da üst düzey ayrılık TOGG'da üst düzey ayrılık
08:49 Başına gelmeyen kalmadı Şakir Paşa Ailesi için karar verildi Başına gelmeyen kalmadı! Şakir Paşa Ailesi için karar verildi
08:39 Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak
08:32 Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış
08:26 Papa Francis’in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde Papa Francis'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 20:29:30. #7.12#
SON DAKİKA: Ali Uğur Aktepe 5G ve 6G Teknolojilerinin Telekomünikasyona Etkisinden Bahsetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement