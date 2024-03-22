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Almanya'da TikTok yasağı konusunda artan bir tartışma var. ABD'de zaten bir süredir tartışılan bu konu, Alman politikacılar arasında da gündeme geldi. Uygulamanın sahibi olan Çinli şirket Bytedance, güçlü siyasi rüzgarlarla karşı karşıya.

Almanya'da TikTok yasağı tartışılıyor! Sonuç ne olacak?

Handelsblatt gazetesine göre ana endişe, TikTok'un topladığı veri miktarı. Platform, "veri toz torbası" olarak tanımlanıyor. Alman iç istihbarat servisi de bu görüşü paylaşıyor. TikTok'un, Çin'de devlet amaçları için kullanılma ihtimali de endişeler arasında.

Politikacılar, daha iyi bir düzenlemenin yasağından daha iyi olacağını düşünüyor. Bu amaçla Avrupa Birliği'nin yeni Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) kullanabilirler. Bu yasa, internet devlerine yasa dışı içerikleri ve yanıltıcı bilgileri daha etkili bir şekilde takip etmeyi emrediyor.

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ABD'de ise durum daha ileri aşamada. ABD hükümeti, Bytedance'e bir ultimatom veriyor: ya TikTok'un ABD işletmesini altı ay içinde satarlar ya da uygulama Google ve Apple'ın uygulama mağazalarından yasaklanır. Joe Biden, Senato'nun bu öneriyi onaylamasını bekliyor.

Bu gelişmeler, Almanya'daki TikTok kullanıcıları ve siyasi liderler için önemli etkiler yaratabilir. TikTok'un milyarlarca kullanıcısı ve Almanya'da artan popülaritesi düşünüldüğünde, bu yasağın uygulanması büyük bir etki yaratabilir ve dijital platformların kullanımına ilişkin genel yaklaşımı değiştirebilir.

TikTok'un Almanya'da yasaklanması ihtimali, dijital platformların kullanımı ve düzenlemesi üzerine geniş çaplı bir tartışmayı tetikliyor. Eğer yasak gerçekleşirse, bu hem kullanıcıların sosyal medya alışkanlıklarını hem de çevrimiçi içerik üzerindeki devlet denetimini derinden etkileyebilir.

Bu durum, veri gizliliği ve dijital güvenlik konularında yeni standartların belirlenmesine ve uluslararası ilişkilerde dijital platformların rolünün yeniden değerlendirilmesine yol açabilir. Bu tartışma, aynı zamanda, devletlerin sosyal medya platformlarına müdahalesinin etik ve yasal sınırlarını da sorgulamamıza neden oluyor.