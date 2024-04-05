Amazon Prime Gaming Nisan Ayında 15 Ücretsiz Oyun Sunuyor - Son Dakika
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Teknoloji

Amazon Prime Gaming Nisan Ayında 15 Ücretsiz Oyun Sunuyor

Amazon Prime Gaming Nisan Ayında 15 Ücretsiz Oyun Sunuyor

Amazon Prime Gaming, Nisan ayında kullanıcılarına 15 ücretsiz oyun sunacak. Ayrıca Prime Gaming üyeleri, Overwatch 2, Hearthstone, World of Warcraft ve Riot Games oyunlarında çeşitli oyun içi hediyelerden faydalanabilecekler.

05.04.2024 11:10  Güncelleme: 11:27
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Amazon Prime Gaming'in nisan ayında kullanıcılarına ücretsiz sunacağı oyunlar belli oldu. Amazon Prime abonelerini bu ay önceki aylardan farklı olarak tam 15 ücretsiz oyun bekliyor. İşte bu ayın heyecan verici oyunları…

Amazon Prime Gaming, 15 oyunu ücretsiz veriyor!

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Amazon Prime'a dahil olan Prime Gaming her ay kullanıcılarına bedava oyunların yanında kimi oyunlarda da ücretsiz içerikler sunuyor.

Amazon Prime Gaming Nisan Ayında 15 Ücretsiz Oyun Sunuyor

Amazon Prime Gaming üyeleri için Nisan ayında sunulan ücretsiz oyunlar oldukça çeşitli. İşte bu ayın Prime Gaming hediyeleri…

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1. Wolfenstein: The New Order [GOG] – 6 Nisan'dan itibaren.2. Ninja Commando [Amazon Games App] – 6 Nisan'dan itibaren.3. Art of Fighting 3 [Amazon Games App] – 6 Nisan'dan itibaren.4. The Beast Inside [GOG] – 13 Nisan'dan itibaren.5. Icewind Dale: Enhanced Edition [Amazon Games App] – 13 Nisan'dan itibaren.6. Crossed Swords [Amazon Games App] – 13 Nisan'dan itibaren.7. Ghost Pilots [Amazon Games App] – 13 Nisan'dan itibaren.8. Beholder 2 [Amazon Games App] – 20 Nisan'dan itibaren.9. Terraformers [Amazon Games App] – 20 Nisan'dan itibaren.10. Metal Slug 4 [Amazon Games App] – 20 Nisan'dan itibaren.11. Ninja Masters [Amazon Games App] – 20 Nisan'dan itibaren.12. Looking for Aliens [Eski oyun kodu] – 27 Nisan'dan itibaren.13. Grime [Amazon Games App] – 27 Nisan'dan itibaren.14. Sengoku [Amazon Games App] – 27 Nisan'dan itibaren.15. Magician Lord [Amazon Games App] – 27 Nisan'dan itibaren

Ayrıca, Nisan ayı boyunca Prime Gaming üyeleri, Overwatch 2, Hearthstone, World of Warcraft ve tüm Riot Games oyunlarında çeşitli oyun içi hediyelerden faydalanabilecekler. Bu hediyeler arasında özel kostümler, karakterler, kart paketleri, oyun içi para birimleri ve daha fazlası bulunuyor. Bu hediyeler, Prime Gaming üyelerine oyun deneyimlerini zenginleştirme ve oyunlardaki ilerlemelerini hızlandırma fırsatı sunuyor.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Amazon Prime Gaming Nisan Ayında 15 Ücretsiz Oyun Sunuyor - Son Dakika

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