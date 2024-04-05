Amazon Prime Gaming Nisan Ayında 15 Ücretsiz Oyun Sunuyor

Amazon Prime Gaming'in nisan ayında kullanıcılarına ücretsiz sunacağı oyunlar belli oldu. Amazon Prime abonelerini bu ay önceki aylardan farklı olarak tam 15 ücretsiz oyun bekliyor. İşte bu ayın heyecan verici oyunları…
Amazon Prime Gaming, 15 oyunu ücretsiz veriyor!
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Amazon Prime'a dahil olan Prime Gaming her ay kullanıcılarına bedava oyunların yanında kimi oyunlarda da ücretsiz içerikler sunuyor.
Amazon Prime Gaming üyeleri için Nisan ayında sunulan ücretsiz oyunlar oldukça çeşitli. İşte bu ayın Prime Gaming hediyeleri…
Amazon'un bu aksiyon filmi rekor üstüne rekor kırdı!
1. Wolfenstein: The New Order [GOG] – 6 Nisan'dan itibaren.2. Ninja Commando [Amazon Games App] – 6 Nisan'dan itibaren.3. Art of Fighting 3 [Amazon Games App] – 6 Nisan'dan itibaren.4. The Beast Inside [GOG] – 13 Nisan'dan itibaren.5. Icewind Dale: Enhanced Edition [Amazon Games App] – 13 Nisan'dan itibaren.6. Crossed Swords [Amazon Games App] – 13 Nisan'dan itibaren.7. Ghost Pilots [Amazon Games App] – 13 Nisan'dan itibaren.8. Beholder 2 [Amazon Games App] – 20 Nisan'dan itibaren.9. Terraformers [Amazon Games App] – 20 Nisan'dan itibaren.10. Metal Slug 4 [Amazon Games App] – 20 Nisan'dan itibaren.11. Ninja Masters [Amazon Games App] – 20 Nisan'dan itibaren.12. Looking for Aliens [Eski oyun kodu] – 27 Nisan'dan itibaren.13. Grime [Amazon Games App] – 27 Nisan'dan itibaren.14. Sengoku [Amazon Games App] – 27 Nisan'dan itibaren.15. Magician Lord [Amazon Games App] – 27 Nisan'dan itibaren
Ayrıca, Nisan ayı boyunca Prime Gaming üyeleri, Overwatch 2, Hearthstone, World of Warcraft ve tüm Riot Games oyunlarında çeşitli oyun içi hediyelerden faydalanabilecekler. Bu hediyeler arasında özel kostümler, karakterler, kart paketleri, oyun içi para birimleri ve daha fazlası bulunuyor. Bu hediyeler, Prime Gaming üyelerine oyun deneyimlerini zenginleştirme ve oyunlardaki ilerlemelerini hızlandırma fırsatı sunuyor.
Son Dakika › Teknoloji › Amazon Prime Gaming Nisan Ayında 15 Ücretsiz Oyun Sunuyor - Son Dakika
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Ford, uzun zamandır beklenen üç sıralı SUV da dahil olmak üzere elektrikli araçlar için bazı gecikmeleri duyurdu. Otomobilin gelecek yıl çıkması planlanıyordu ancak şimdi 2027 yılına ertelendi. Şirket, gelişen pil teknolojisinden yararlanmak için ekstra zaman kullanacaklarını ve Kanada iş gücü üzerindeki etkisini azaltmak için hamleler yapacaklarını açıkladı. Ayrıca, yeni nesil elektrikli pikapın da 2025'in sonundan 2026'ya ertelendiği belirtildi. Ford, hibrit araçlara yönelik yeni bir hamle yapacaklarını ve 2030 yılına kadar Ford Blue serisinde hibrit güç aktarma organları sunmayı planladıklarını duyurdu. Ford, elektrikli araçlara bağlılığını sürdürdüğünü ve akü tesislerinin inşasına devam ettiklerini vurguladı.
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Epic Games Store, her hafta düzenli olarak bir veya birden fazla oyunu ücretsiz hale getiriyor. Bu hafta ise Thief ve The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition oyunları ücretsiz olarak sunuluyor. Oyunları kütüphanenize eklemek için Epic Games Store web sitesine veya masaüstü uygulamasına girip adımları takip etmeniz yeterli. Thief ve The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition oyunlarına normalde Steam üzerinden 2 bin TL'den fazla ödeme yapmanız gerekiyor, ancak Epic Games Store'dan 11 Nisan saat 18.00'e kadar ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyunlar sonsuza kadar sizin olacak.
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Evde elektrik üretebilmek için EcoFlow tarafından geliştirilen PowerStream Mikro İnvertör nedir, ne işe yarar?
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