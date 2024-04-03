Amazon Prime Video, geçtiğimiz günlerde 1980'lerin kült klasiklerinden biri olan Road House'un yeniden çekilmiş versiyonunu yayınladı. Conor McGregor ve Jake Gyllenhaal'in başrollerinde yer aldığı film, ilk iki haftasında Prime Video'nun en çok izlenen filmi olmayı başardı.
Amazon Prime Video, Road House ile coştu
Prime Video tarafından açıklanan rakamlara göre Road House, 21 Mart'taki prömiyerinden bu yana 50 milyonluk bir izlenme sayısına ulaştı. Bu rakam, daha önceki tüm Amazon filmlerini geride bırakarak yeni bir dönüm noktası anlamına geliyor.
Amazon MGM Stüdyo Başkanı Jennifer Salke yaptığı açıklamada, filmin ilk iki haftasının oldukça başarılı olduğunu söyledi. Başta Jake Gyllenhaal ve Conor McGregor olmak üzere, tüm oyunculara ve ekibe teşekkür etti. Ancak filmin vizyona girmesi konusunda verdiği sözlerin tutması nedeniyle Amazon'u eleştiren yönetmen Doug Liman'a teşekkür etmedi.
312123321
Road House, eski bir UFC dövüşçüsünün hikayesini anlatıyor. Bir lokantada işe başlayan Dalton isimli ana karakter, bu lokantanın göründüğü gibi olmadığını keşfediyor. Ardından ardı arkası kesilmeyen bir maceraya sürükleniyor.
Filmin başarısı, eleştirmenlerden aldığı yorumlar göz önüne alındığında dikkate değer duruyor. Rotten Tomatoes'ta şu anda eleştirmenlerden yüzde 59 ve izleyicilerden ise yüzde 54 gibi puanlar almış durumda. Ayrıca IMDb'de ise 6.2 puan ile değerlendirildi.
Ancak izleyici sayısı, filmin yorumlarına göre oldukça başarılı duruyor. Reddit gibi platformlarda paylaşım kullanıcılar, filmin oldukça eğlenceli olduğunu söyledi.
Son Dakika › Teknoloji › Amazon Prime Video, Road House'un Yeniden Çekilmiş Versiyonuyla Rekor Kırdı - Son Dakika
Apple, yüzme havuzlarında boğulma riskine karşı uyarıda bulunacak yeni bir Apple Watch özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellik, 'dijital havuz görevlisi' (cankurtaran) olarak adlandırılan bir patentte belirtiliyor. Kullanıcıları, havuzun derin kısmına gitmeleri durumunda uyaracak ve cankurtarana haber verecek.
ABD'de ortaya çıkan mahkeme belgeleri, Netflix'in Facebook kullanıcılarının mesajlarını okuma hakkına sahip olduğunu ortaya çıkardı. Belgeler ayrıca Netflix'in Facebook'a sağladığı analizler ve reklam harcamalarının artışını da gösterdi. Facebook ise bu iddiaları reddederek, özel kullanıcı mesajlarına erişim sağlanmadığını ve Facebook Watch'un başarısızlık nedeniyle kapatıldığını belirtti.
Sam Raimi, Tobey Maguire'ın başrolünde yer alacağı yeni Spider-Man filmi söylentileri hakkında konuştu. Raimi, henüz böyle bir proje üzerinde çalışmadığını ve yeni yapımlardan şüphe duyduğunu ifade etti. Ayrıca Raimi, Maguire ile Spider-Man 4 için geri dönme konusunda konuşmadığını da belirtti.
Sohbet platformu Discord, özel olarak yüklediği 1 Nisan şakası YouTube videosu, bir günde bir milyardan fazla görüntülenme sayısına ulaştı. Kısa sürede rekor izlenmeye ulaşan video inceleniyor. İzleyiciler Discord'un videoyu tekrar tekrar oynatan bir 'viewbot' hile mekanizması oluşturmuş olabileceğini düşünüyor.
Xiaomi, katlanabilir telefon pazarındaki payını artırmak için yakında Mix Flip modelini kullanıcıların beğenisine sunacak. Cihaz, uydu bağlantısı gibi özelliklere sahip olacak ve çift arka kamera ile gelecek. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ve Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimi bulunan telefonun tanıtımı Mayıs ayında yapılacak. Fiyatı, Mix Fold modeline göre daha uygun olacak.
Çin, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2D roketiyle Yaogan-42 01 uzaktan algılama uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirdi. Bu, Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 515. uçuş görevi oldu.
Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Kalyon Güneş Enerjisi Santrali SCADA Merkezi, 3,5 milyondan fazla panelin güneş enerjisinden elektrik üretim verilerini anlık takip ediyor. Fütürist tasarımıyla dikkat çeken merkez, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan karşılanması hedefine katkı sağlıyor.
Agrotech şirketi, Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri'nin yüzde 75 hissesini satın alarak Türkiye'nin yüzde 100 yerli üretim motor, batarya ve elektronik sistemlere sahip elektrikli araçlar üreteceğini duyurdu. Yeni tanıtılan modeller arasında VC3 hatchback, EC5 butik araç ve EX3 sert SUV yer alıyor. Üretim kapasitesi 200 bin adet olan fabrika Tekirdağ'da kurulacak.
Microsoft, Xbox platformunda kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yeni bir adım atıyor. Şirket, kullanıcıların destek taleplerine yanıt vermek üzere bir yapay zeka destekli chatbot geliştirdi. Bu chatbot, Xbox desteği konularında soruları cevaplayacak ve kullanıcılara oyun iadeleri gibi konularda yardımcı olacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?