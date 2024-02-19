AMD\'ye sorduk: İşte yapay zeka çağına damga vuracak yenilikler!

Teknoloji

Yapay zeka (AI), günümüzün ve geleceğin en önemli teknolojilerinden biri olarak kabul edilmekte ve AMD (Advanced Micro Devices), bu alanda önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor. Don Woligroski, AMD'nin Kıdemli İşlemci Teknik Pazarlama Müdürü, şirketin AI çağına nasıl yaklaştığını ve bu alandaki planlarını açıkladı.

AMD'nin yapay zeka vizyonu hakkında bilinmeyenler!

AMD, yapay zeka çağını nasıl görüyor ve bu çağın hangi bölümlerinde AMD yer alacak?

Yapay zeka çağının yeni günlerinde olmamıza rağmen, yapay zekanın önümüzdeki 10 yılın en önemli teknolojisi olacağı açık. Kurumsal, kişisel ve toplumsal verimlilikten, yapay zeka AMD için bulut, kenar ve giderek çeşitlenen bir dizi akıllı uç nokta boyunca milyarlarca dolarlık bir büyüme fırsatı temsil ediyor.

Özellikle, nereden geldiğimize ve nereye gittiğimize bakarsak, geçen yıl CES'te özel bir yapay zeka motoruna sahip dizüstü bilgisayarlar için ilk x86 işlemciyi başlattık ve 2024'te bu liderliği masaüstüne genişleterek PC'lere daha fazla yapay zeka işleme gücü getirdik. Bunun ötesinde, veri merkezinde ve gömülü bilgisayarlarda liderlik performansı sunmaya da hiper odaklanmış durumdayız.

AMD'den Zen 5 ile beklenmedik yapay zeka hamlesi!

Daha geniş bir bakış açısıyla, yapay zeka stratejimiz CEO'muz Lisa Su tarafından özetlendiği üzere üç ana alana odaklanıyor. İlk olarak, lider Grafikler, İşlemciler ve uyarlanabilir bilgisayar çözümlerinin geniş bir portföyünü ve çok nesil yol haritasını sunacağız.

İkinci olarak, yapay zeka donanımının geniş çapta ve kolayca konuşlandırılmasını sağlayan açık ve kanıtlanmış yazılım platformumuzu genişleteceğiz. ve üçüncü olarak, ölçeklendirilmiş AMD tabanlı yapay zeka çözümlerinin dağıtımlarını hızlandırmak için ekosistem genelinde ortaklıklarımızı genişleteceğiz.

CES 2024'te, çekirdekten yerel yapay zeka desteğine sahip PC'ler büyük ilgi gördü. AMD Ryzen tarafından desteklenen 2. nesil yapay zeka PC'leri kullanıcı deneyimini nasıl farklılaştıracak? Yapay zeka, PC'ler için hangi tür avantajlar sağlar ve AMD bu avantajları nasıl destekler?

Saf performans açısından, Ryzen 8040 serisi Nöral İşlem Birimi (NPU), 7040 serisine göre %60'a varan performans iyileştirmeleri sunabilir. Ancak yapay zeka işleme yalnızca NPU ile sınırlı değil, grafik işlemci ve hatta CPU'yu da içerir. ve Ryzen'in bu 3 kategoride de üstün olduğuna inanıyoruz. Bu tür işleme kaynakları arasında yapay zeka odaklı işleme için 8040 serisi, 7040 serisine kıyasla 39 TOPS performansa ulaşabilir.

AMD, yapay zeka konumunu 3 ana alanda farklılaştırıyor:

İlk olarak performans, hem NPU hem de entegre grafiklerde önemli bir avantaja sahip olduğumuz, karşılaştırmalı testlerde kanıtlanabilir bir alandır. Sonraki nesil deneyimleri sürükleyecek performansa sahip olmak önemlidir ve AMD bunu sağlar.

İkinci olarak, AMD, çeşitli kullanım durumları için özel yapay zeka hızlandırıcıları – AMD Instinct, AMD Alveo ve AMD Versal ürünleri – sunan; bu uzmanlığı hem dizüstü hem de masaüstü tüketici işlemcilerine taşıyan; ve yapay zeka uygulamaları için lider iş istasyonu işlemci çözümleri de sağlayan dünyadaki tek şirkettir.

Bu uzmanlık, AMD'den gelen onlarca yıllık yapay zeka deneyimiyle birlikte, Xilinx gibi stratejik satın almalarla da desteklenmektedir. Portföyümüz ve uzmanlığımız, tüketicilere donanımı en çok fayda sağlayacak şekilde tasarlayabileceğimizi bilmeleri için çok güven vermelidir.

Üçüncü olarak, pazar kabulümüz, tüketicilere çok fazla güven ve seçenek sunuyor. AMD, zaten milyonlarca Ryzen yapay zeka işlemcisi gönderdi ve bu işlemciler bugün piyasadaki en arzu edilen platformları destekliyor. Rakipler henüz ilk NPU etkin işlemcilerini piyasaya sürmeye başlarken, AMD Ryzen 8040 serisiyle zaten ikinci neslini başlattı. ve hala masaüstlerinde NPU etkin tek işlemciye sahibiz, 8000G serisi.

Kullanıcı deneyimi gerçekten burada devreye giren yazılıma bağlı. Yazılım tarafında çok fazla hareketlilik var; Microsoft'un Copilots yeteneklerini genişletmeye odaklandığını ve Adobe'un içerik oluşturucular için birçok yeni yapay zeka destekli uygulama başlattığını görüyoruz, bu yüzden 8040 Serisi için yaptığımız iyileştirmeler, kullanıcıların bu uygulamaları daha hızlı, daha iyi ve minimum gecikmeyle çalıştırmalarını sağlayacak, genel olarak daha iyi, daha güvenilir bir deneyim yaratacak.

Grafik, yapay zeka sıklıkla tartışıldığı başka bir anahtar noktadır. AMD, CES 2024'te hangi yeni ekrankartı modellerini duyurdu ve bu ekran kartlarında yapay zekanın kullanılmasının teknik faydaları nelerdir? ve oyun endüstrisi bu başarılarla nasıl fayda sağlayacak?

CES'te, AMD, talepkar 1080p oyunları, içerik oluşturma uygulamalarını ve yapay zeka iş yüklerini desteklemek üzere tasarlanmış özellikle zengin bir ekran kartı olan AMD Radeon RX 7600 XT'yi duyurdu.

Ekran kartı, yeni yapay zeka talimatları ve önceki AMD RDNA 2 mimarisine göre daha fazla yapay zeka iş akışı sağlayan artırılmış yapay zeka iş akışı ile AMD RDNA 3 mimarisine dayanıyor. Ayrıca, sonraki nesil jeneratif yapay zeka tüketici uygulamalarını desteklemek için optimize edilmiş 64 entegre yapay zeka hızlandırıcı sunar.

Önceki model olan Radeon RX 7600'a kıyasla, Radeon RX 7600 XT, Llama 7B'de 1.2X ve Stable Diffusion iş yüklerinde 1.1X daha hızlıdır. Ek olarak, 16GB VRAM ile ekran kartı, daha büyük yapay zeka modelleri için yeterli çerçeve arabelleğine sahiptir – bazı kartlar daha az bellekle (4GB veya 8GB) bu daha büyük modelleri bile çalıştıramaz.

Oyun açısından, geliştiricilerin performansı ve görsel sadakati dramatik bir şekilde iyileştirmek için sonraki nesil oyunlara yapay zeka yeteneklerini giderek daha fazla entegre etmesini bekliyoruz ve yapay zeka hızlandırıcılarına sahip Radeon kartları bu oyunları destekleyebilecek.

Bağlantılı arabalar, elektrikli arabalar da CES 2024'te dikkat çeken konular arasındaydı. ve AMD, gelişmiş yapay zeka motorları ve yükseltilmiş araç içi deneyimlerle otomotiv endüstrisini yeniden şekillendirmeyi vaat ediyor. Bunun hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz? AMD destekli araç içi deneyimleri ne zaman görebileceğiz?

2022'de AMD tarafından Xilinx'in satın alınması, iki şirket arasındaki muazzam sinerjiyi vurgulamaya devam ediyor. Xilinx, bugün otomotiv çözümlerinde kullanılan yapay zeka motorlarını getirdi; LiDAR, 4D radar, çevre görünümü, nesne tespiti, otomatik park ve otonom sürüş için.

Satın almadan önce, AMD, elektrikli araçlar için eğlence ve dijital kokpitin ilerlemesi de dahil olmak üzere araç içi deneyimler için otomotiv teknolojisine sahipti. Şimdi her iki şirketin teknolojileri AMD çatısı altında birleşerek, tüm araç boyunca geniş bir uygulama yelpazesi sağlar.

AMD teknolojisi, Visteon ve Geely Holding Group markalarına ait ECARX da dahil olmak üzere birçok OEM için şu anda araç içi deneyimleri güçlendiriyor; bu markalar arasında Lotus, SMART ve Volvo bulunuyor.

Ayrıca, Tesla, araçları için yapay zeka motorlarına sahip AMD SoC'leri kullanma planlarını kamuoyuna açıkladı. Daimler, 2019'da ilk kez duyurulan Mercedes-Benz araçları için AMD ve onun yapay zeka teknolojisi ile devam eden uzun süreli bir işbirliği anlaşmasına sahip.

Araç dışında, AMD Uyarlanabilir SoC'ler yapay zeka teknolojisi ile mevcut nesil Subaru Eyesight Platformu, Hitachi-Astemo'nun Stereo İleri Görüş Kamerası ve Aisin'in Çevre Görünümü + Otomatik Park Yardımı (APA) çözümleri gibi kullanılıyor.

Read in English