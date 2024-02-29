Son dönemde büyük güvenlik skandallarıyla çalkalanan Amerika, veri güvenliği tedbirlerini bir an önce artırmaya karar verdi. Genel seçimler yaklaşırken böyle vakaların çoğalacağını öngören Biden yönetimi, oldukça kapsamlı bir kararnameyi yürürlüğe koydu.
Özellikle Çin ve Rusya gibi ülkelerin kritik verilere erişerek seçimlere müdahale edebileceğinden çekinen hükümet, bu kararla birlikte ülke çapındaki veri güvenliğini artırmayı umuyor. Ancak bu önlemin gerçekten fayda sağlayıp sağlamayacağını zaman içinde göreceğiz. İşte tüm detaylar…
Amerika, veri güvenliği konusunda taviz vermeyecek
Amerikan halkının sağlığı, ikametgahı, finansal durumu ve bilgisayar kullanım alışkanlıkları gibi önemli olarak belirlenen verilerin, birçok üçüncü parti kuruluş tarafından da alınıp satıldığı biliniyor. Yürürlüğe giren kararnameyle birlikte bu veri ticaretinin büyük oranda kısıtlanacağı, engellenemeyen durumların ise devletin bekasına karşı büyük bir tehdit olarak algılanacağı belirtiliyor.
Özellikle vatandaşların genetik verilerinin çalınmasından çekindiği söylenen Amerikan hükümetinin, Çin'in bu verileri kullanarak kendi yapay zeka sistemlerini eğiteceğinden şüphelendiği düşünülüyor. Eğer bu şüphelerin gerçeklik payı varsa, teknoloji sektöründe kartlar yeniden dağıtılabilir.
Ayrıca bulut bilişim firmalarının yurt dışı faaliyetlerine de kısıtlama getiren Biden yönetimi, Ukrayna savaşındaki istihbarat mücadelesinde de bu verilerin önemli bir rol oynayacağını savunuyor. Son olarak Kuzey Kore, İran ve Küba gibi ülkeler de Amerika'nın radarına girmiş durumda. Önümüzdeki dönemde bu ülkeler için de daha kapsamlı tedbirler alınabileceği söyleniyor.
Martı, Amerikan yapay zeka şirketini satın aldı!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Amerika'nın uygulamaya koyduğu strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Amerika, Veri Güvenliği Konusunda Taviz Vermeyecek - Son Dakika
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, önemli bir galibiyet aldıklarını ve adil bir şekilde kazandıklarını söyledi. Santos, Galatasaray derbisine odaklanacaklarını ve yarından itibaren maçın hazırlıklarına başlayacaklarını belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde rutin sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Engelsiz Aslanlar Balosu'nda, Icardi ile özdeşleşen ''Aşkın olayım'' şarkısını söyledi. Başkan Özbek'in bu performansı, sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni aldı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ardından Türkiye'de ikinci bir nükleer santral yapacaklarını duyurdu. Lihaçev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinop'ta inşa edileceğini söylediği yeni nükleer santrale ilişkin ''Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi.'' dedi.
TBMM'de AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'le polemiğe giren CHP Milletvekili Mahmut Tanal, ''Sen FETÖ'nün daniskasısın! FETÖ'cü arıyorsan bak, bakan burada. Bekir Bey, FETÖ için 'O muhteremdir' diyordu.'' sözleriyle Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ı hedef aldı. Tanal'a yanıt veren Bozdağ, ''Ben onları çöplüğe, lağıma attım. Oradan elinizi soktukça eliniz de kirlenir ağzınız da kirlenir. Lütfen bunu yapmayın. Ben FETÖ ile mücadele eden adamım.'' ifadelerini kullandı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri Trabzonspor maçının hakemine tepki gösterdi. Hakemin adil olmadığını savunan Atan, ''VAR hakemi Alper Ulusoy'un ilk yarıda Emirhan'a atılan dirseği nasıl görmediğini masaya koymak isterim! Bu ligde Anadolu takımları da var, ona göre maç yönetmeleri gerekiyor hakemlerin'' dedi.
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?