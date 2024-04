Amerikan Gençlerinin %85\'i iPhone Kullanmayı Tercih Ediyor

En İyi Roguelike Oyunları

Son yıllarda Roguelike oyunların popülaritesi giderek artıyor. Zorluklarıyla sevilen bu oyunlar, oyunculara adeta sınırsız bir keşif dünyası sunuyor. Oyun dünyasında kendine özgü bir konum edinen Roguelike yapımlar, her seferinde sınama özelliğine sahip. Biz de bu içeriğimizde en iyi Roguelike oyunları sıraladık. Risk of Rain 2, Slay the Spire, The Binding of Isaac, Dead Cells ve Spelunky 2 gibi oyunlar bu listede yer alıyor.