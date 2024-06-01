Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öğretmenlere güvenli internet ve sosyal medya eğitimi verildi

Teknoloji

Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 1000 öğretmen, üniversitenin Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) uzmanlarından güvenli ve doğru internet ile sosyal medya kullanımı konularında eğitim aldı.

Anadolu Üniversitesi SODİGEM, 2023-2024 yılı eğitim öğretim yılı itibarıyla ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğretmenler ve okul yöneticilerine İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Öğretmen Akademileri kapsamında eğitim vermeye başladı.

Üniversitenin Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde 500 bilişim teknolojileri öğretmeni ile okul yöneticisine eğitim veren SODİGEM uzmanları, 5 okulda 10 oturumda da farklı branşlardan 500 öğretmene "e-güvenlik", "yapay zeka", "dijital dünyanın tehlikeleri", "siber zorbalık", "doğru sosyal medya kullanımı", "dijital okur yazarlık", "internet üzerinden doğru bilgiye ulaşma", "dijital dünyadaki haklar ve sorumluluklar", "kişisel verilerin korunması", "dijital bağımlılık", "çocukların internet kullanımı", "dijital vatandaşlık" konularında bilgi verdi.

Güvenli ve doğru internet ile sosyal medya kullanan nesiller yetiştirmenin hedeflendiği eğitimler, 2024-2025 eğitim öğretim yılında sürdürülecek.

"Çocuklara ve gençlere kolaylıkla ulaşabilen öğretmenleri eğitmekle işe başladık"

Anadolu Üniversitesi SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Adile Aşkım Kurt, AA muhabirine, bu eğitim öğretim yılında başladıkları eğitime çeşitli branşlardan öğretmenlerin katıldığını söyledi.

Çocukların ve gençlerin dijital ve sosyal medya ortamlarını doğru kullanmalarını amaçladıklarını anlatan Kurt, şöyle konuştu:

"Dijital ve sosyal ortamların doğru kullanılmaması durumunda ortaya çıkabilecek sosyal, fiziksel ve psikolojik sorunlara karşı alınabilecek önlemler, dijital ortamdaki tehlikeler, internette doğru davranış sergilemeye yönelik bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu yüzden çocuklara ve gençlere daha kolay ulaşabilen öğretmenleri eğitmekle işe başladık. Öğretmenlerin kazandıkları dijital ve sosyal medya bilincini sınıflarında öğrencileriyle paylaşmasını istiyoruz. Öğretmenlerin gelişen yeni teknolojileri de derslerine nasıl entegre edebilecekleri yönünde bilgilendirmeler de yapıyoruz. Öğretmenler eğitimlerden duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Öğretmenlere verdiğimiz eğitimlerle güvenli ve doğru internet ve sosyal medya kullanan nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz."

Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı ve Anadolu Üniversitesi SODİGEM Danışma Kurulu Üyesi Öğr. Gör. İrem Ebru Yıldırım Şen de İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Öğretmen Akademileri kapsamında siber zorbalık, dijital dünyada çocuk istismarı üzerine eğitimler verdiğini söyledi.

Dijital okur yazarlığın önemine değinen Şen, şunları kaydetti:

"Çocuklar dijital okur yazarlığı öğrenmezse zarar görebilir. Bunu öğretmekte ilk görev ebeveynlerin, daha sonra öğretmenlerindir. Okullarda öğretmenlere dijital okur yazarlık çatısı altında farklı eğitimler veriyoruz. Öğretmenlere bu eğitimi vermemizin asıl amacı çocuklarla yakın temas kurmalarıdır. Üniversitede gençlere ulaşabiliriz ancak çocuklarla temas edemiyoruz. Öğretmenlerimizin okullarda yaşadıkları deneyimler üzerinden hareket edebiliyoruz. Bir tehlikeden korunmak için onun farkında olmak önemli. Bu yüzden öncelikle farkındalık eğitimi veriyoruz. Daha sonra tehlikelerden korunmak üzerine konuşuyoruz."

"Aldığımız eğitimlerle bilincimiz arttı"

Eğitim alan öğretmenlerden Cemalettin Sarar Ortaokulu Müdür Yardımcısı Seda Yenidoğan ise çağın en büyük problemlerinden birinin siber zorbalık olduğuna değinerek, bu konuda öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin bilinçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Siber zorbalık konusunda okullarda öğrencilerinden çok fazla şikayet geldiğini dile getiren Yenidoğan, "Bu şikayetleri öğrencilerimiz kendilerine yakın öğretmenlerine ve sınıf öğretmenlerine iletiyor. Biz de konuyu rehber öğretmenlerimize yönlendiriyoruz. Rehber öğretmenlerimiz öğrencilerle konuşarak gerekli tedbirleri almaya çalışıyor. Daha sonra öğrencilerimizi gerekirse grup şeklinde birebir ya da velilerimize yönelik olarak seminerlerle bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Aldığımız eğitimlerle bu konudaki bilincimiz arttı. Bu konuda herkesin bilgilenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.