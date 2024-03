Android 14 QPR3 ile Android\'e yapışkan tuşlar geliyor

Teknoloji

Android 14 QPR3, Haziran'a kadar yayınlanmayacak. Ancak beta sürümleri sayesinde sürümün masaya neler getireceğini şimdiden biliyoruz. İkinci Android 14 QPR3 beta sürümü bu hafta yayımlandı ve öğrenildi ki Windows'un sinir bozucu klavye özelliği yapışkan tuşlar, Android'e geliyor.

Yapışkan tuşlar, Android işletim sisteminde nasıl çalışacak?

Android araştırmacısı Mishaal Rahman, yeni sürümle birlikte gelen hem büyük hem küçük birçok değişikliği detaylandırdı. Bu özellikler arasında fiziksel klavyeler için yapışkan tuşlar desteği de mevcut.

I first reported back in January that Google was working on bringing back widgets to the lock screen. I believed at the time that this feature was intended for devices like the Pixel Tablet, and Android 14 QPR3 Beta 2 lends credence to that theory. While digging through the… — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 7, 2024

Google, Android 14 QPR3 ile akıllı telefonlar, katlanabilir cihazlar ve tabletlerde harici klavyelere yönelik destekler artacak. Gelecek destekler arasında fiziksel engellilere yardımcı olmak amacıyla yaygın olarak Windows cihazlarında görülen erişilebilirlik odaklı klavye ayarları bulunuyor.

Basitçe anlatmamız gerekirse yapışkan tuşlar, kullanıcıların düğmelere basılı tutmadan erişmelerini sağlar. Yapışkan tuşları etkinleştirmek, kullanıcıların Shift/Ctrl/Alt gibi sık kullanılan değiştirici tuşlara aynı anda basmaları gerekmeden erişmelerini sağlıyor.

Windows 11 yapışkan tuşlar nasıl kapatılır?

Android 14 ile birlikte fiziksel klavyeyi telefona bağlar bağlamaz bir ayar yapmadan yapışkan tuşları kullanabileceksiniz. Dilerseniz Windows 11'de yapışkan tuşları nasıl kapatabileceğinizi yukarıdaki ilgili içeriğimizden bulabilirsiniz.

Siz fiziksel klavye kullandığınız cihazlarınızda yapışkan tuşlar özelliğini kullanıyor musunuz? Android'e geliyor oluşu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Yavaş tuş ayarı da çalışmalarda, ancak yalnızca gelecekteki Android sürümlerinde mevcut olabilir