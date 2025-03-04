Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet 1 beraberlik alan Sivasspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Ömer Erdoğan ile yollarını ayırma kararı alan Sivasspor, Rıza Çalımbay ile anlaşmaya vardı.
Dün akşam RAMS Başakşehir mağlubiyetinin ardından toplanan yönetim kurulu, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayırma kararı aldı.
Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim de belli oldu. Rıza Çalımbay ile bir görüşme yapan yönetim deneyimli teknik adam ile anlaşmaya vardı. Çalımbay yarın Sivas'a giderek resmi imzayı atacak.
2010-2013 ve 2019-2023 yılları arasında Sivasspor teknik direktörlüğü yapan Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlıları Avrupa kuplarına götürmüştü.
Son Dakika › Spor › Anlaşma tamam! Rıza Çalımbay 3 ay sonra Süper Lig'e dönüyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)