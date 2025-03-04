Anlaşma tamam! Rıza Çalımbay 3 ay sonra Süper Lig'e dönüyor - Son Dakika
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Anlaşma tamam! Rıza Çalımbay 3 ay sonra Süper Lig'e dönüyor

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Süper Lig'de son 5 maçta 4 mağlubiyet 1 beraberlik alan Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayırdı. Yönetim kurulu, bu kararı Erdoğan'a bildirdi ve resmi açıklamanın yakın zamanda yapılacağını belirtti. Ömer Erdoğan'ın yerine deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay'ın getirileceği öğrenildi. Çalımbay, yarın Sivas'a giderek resmi imzayı atacak.

04.03.2025 14:00  Güncelleme: 14:10
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Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet 1 beraberlik alan Sivasspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Ömer Erdoğan ile yollarını ayırma kararı alan Sivasspor, Rıza Çalımbay ile anlaşmaya vardı.

ÖMER ERDOĞAN İLE YOLLAR AYRILDI

Dün akşam RAMS Başakşehir mağlubiyetinin ardından toplanan yönetim kurulu, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayırma kararı aldı.

Anlaşma tamam! Rıza Çalımbay 3 ay sonra Süper Lig'e dönüyor

İMZAYI ATIYOR

Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim de belli oldu. Rıza Çalımbay ile bir görüşme yapan yönetim deneyimli teknik adam ile anlaşmaya vardı. Çalımbay yarın Sivas'a giderek resmi imzayı atacak.

2010-2013 ve 2019-2023 yılları arasında Sivasspor teknik direktörlüğü yapan Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlıları Avrupa kuplarına götürmüştü.

Anlaşma tamam! Rıza Çalımbay 3 ay sonra Süper Lig\'e dönüyor

Rıza Çalımbay, Ömer Erdoğan, Sivasspor, Futbol, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anlaşma tamam! Rıza Çalımbay 3 ay sonra Süper Lig'e dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Celal Özdemir:
    kov geri çağar kov geri çağar hey Allahım hey 36 3 Yanıtla
  • Sertan Yorulmaz:
    Rıza Hoca da Sivaslı iyi bilir sivasın havasını suyunu 15 3 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Sivas şimdiden düştü 1.lige hayırlı olsun :) 7 9 Yanıtla
  • 1961197120061994:
    mide meselesi, kovulduğun yere geri gelmek, kovulurken Sivaslı değilmiydi şimdi Sivaslı oldu. 8 1 Yanıtla
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