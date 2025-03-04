İYİ Parti\'den istifa eden Adnan Beker, CHP\'ye katıldı

Politika

Öcalan\'ın değil ama DEM Parti\'nin şartı var: Önü açılsın

Kasım 2023'te İYİ Parti'den istifa eden ve "28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim. Başka aday mı vardı?" açıklamasıyla büyük ses getiren Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'ye katıldı.

"CHP'Yİ HEP BİRLİKTE İKTİDARA TAŞIYACAĞIZ"

CHP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda Genel Başkan Özgür Özel'in bizzat rozet taktığı Beker "Buradayım çünkü birlik ve beraberlik içinde bir şeyleri değiştirebileceğimize inanıyorum. İnşallah partimizi hep birlikte iktidara taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"ALTILI MASA"YA KARŞI ÇIKMIŞTI

Beker, 28 Mayıs 2023 tarihindeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin adayı Kemal Kılıçdaroğlu yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini açıkladı.

"BUNLAR BİZİM PURSAKLAR BELEDİYESİ'Nİ YÖNETEMEZDİ"

Beker, tv100 ekranlarında katıldığı canlı yayında Altılı Masa'yı da eleştirerek, şöyle konuşmuştu: "Seçimin kaybedildiği gece oradaydım. Herkes oradaydı. Bütün genel başkan yardımcıları filan. Cenaze evi gibiydi, herkes çok üzgündü. Meral Hanım'ın da morali çok bozuktu. Tek üzülmeyen bendim. Kemal Bey'e oy vermedim. Oy da istemedim. 14 Mayıs'ta oy kullanmadım, 28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim. Kime vereyim, başka bir aday yok ki. Bunlar bizim Pursaklar Belediyesi'ni yönetemezdi, ne anlatıyorsunuz ya! Tayyip Bey'den başka aday yoktu ki, kime verelim?"

TEPKİLERİ DE BERABERİNDE GETİRDİ

Beker'in CHP'ye katılmasına bazı CHP'liler ardı ardına tepki gösterdi. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "Sayın Erdoğan'ı destekleyen, Altılı Masa hakkında 'Pursaklar Belediyesi'ni bile yönetemez' gibi sığ ifadeler kullanan Sayın Beker'in Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katılması, parti örgütümüzde ve tabanda haklı soru işaretleri yaratacaktır" diye yazdı.

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, "Yaptığı açıklamalarla, başta Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarına ve kurumsal kimliğine sistemli olarak saldıran bağımsız milletvekilinin, partimize geçeceğine dair haberlerin doğru olmadığını umuyorum" dedi.

ADNAN BEKER KİMDİR?

1964 yılında Yozgat'ta doğan Adnan Beker, ilk ve ortaöğrenimini Ankara Solfasol'da, lise eğitimini ise Aydınlıkevler Lisesi'nde tamamladı. Genç yaşta ticarete atılan Beker; petrol, inşaat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösterdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliği gibi görevlerde bulundu. ?

2009'da MHP Pursaklar Belediye Başkanı Adayı olan Beker, 2019'da CHP listesinden İYİ Parti kontenjanıyla Çankaya Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve dört yıl boyunca Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Grup Başkanvekilliği yaptı. Beker'in petrol, inşaat, enerji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler grubunun sahibi olduğu ve siyasette önünü açmak için maddi imkanlarını kullandığı da düşünülüyor.