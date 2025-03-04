Danla Bilic gönlünü Süper Lig devinin yıldızına kaptırdı - Son Dakika
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Danla Bilic gönlünü Süper Lig devinin yıldızına kaptırdı

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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in, Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edildi. Bilic ve Topçu'nun hafta sonunu Batum'da geçirdikleri öne sürüldü.

04.03.2025 14:10  Güncelleme: 14:18
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En ünlü sosyal medya fenomenlerinden biri olan ve aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Danla Bilic'in Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Danla Bilic Beşiktaşlı futbolcuyla aşk yaşıyor

AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLDİ

Gazeteci Mehmet Üstündağ "Gel Konuşalım" programında yaptığı açıklamalarda Danla Bilic ve Emirhan Topçu'nun aşk yaşadığını ve hafta sonunu Batum'da geçirdiklerini söyledi. Programda açıklamalarda bulunan Mehmet Üstündağ ikilinin Batum'da görüldüğünü iddia etti.

Danla Bilic Beşiktaşlı futbolcuyla aşk yaşıyor

Üstündağ, "Danla'nın hafta sonu iki günlüğüne Beşiktaş'tan yeni transfer olan Emirhan Topçu ile birlikte Batum'a gitti. Havalimanında ayrı ayrı gidiyorlar. Gören arkadaşlar var Batum'da" dedi.

Danla Bilic Beşiktaşlı futbolcuyla aşk yaşıyor

SOSYAL MEDYADA TAKİPLEŞMİYORLAR

Aşk dedikodularının konuşulduğu Danla Bilic ile Emirhan Topçu'nun sosyal medyada birbirini takip etmedikleri görüldü.

Danla Bilic gönlünü Süper Lig devinin yıldızına kaptırdı
Danla Bilic Beşiktaşlı futbolcuyla aşk yaşıyor
Danla Bilic gönlünü Süper Lig devinin yıldızına kaptırdı
Danla Bilic gönlünü Süper Lig devinin yıldızına kaptırdı
Danla Bilic gönlünü Süper Lig devinin yıldızına kaptırdı
Danla Bilic gönlünü Süper Lig devinin yıldızına kaptırdı

Emirhan Topçu, Sosyal Medya, Danla Bilic, Beşiktaş, Magazin, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Magazin Danla Bilic gönlünü Süper Lig devinin yıldızına kaptırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Neowise Wise:
    böyle doyumsuz kibir abidesi ahlaksız kişileri haber yapmayın. dürüst, ahlaklı, iyilik sahibi kişileri haber yapın. millet iyi insanları örnek alsın. zaten ülke bitmiş durumda. 118 4 Yanıtla
    VillaUmut:
    Çok haklısınız da bu yamyamlar kaostan beslendiği için sizin önerinizi dinlemezler. 4 0
  • Mert kursun :
    bizene bunlarda haysiyetmi var sabah başka akşam başka gece bambaşka bizene 45 2 Yanıtla
  • Murat:
    elmaları yogurmuş mu? 41 4 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Size ne yaaa adam topçu diye kestirmediya ben sıvacıyım iyi mala vururum diyor 19 3 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Bu kaçıncı yiyişi acaba 10 1 Yanıtla
  • Savaş Öztürk:
    hehh şimdi gazeteciler danlar bu habere 4 0 Yanıtla
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