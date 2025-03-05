Kayıp mimar Ece Gürel'i arama çalışmalarında yeni iz - Son Dakika
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Kayıp mimar Ece Gürel'i arama çalışmalarında yeni iz

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İstanbul'da, arkadaşlarına Belgrad Ormanı'na gideceğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki Ece Gürel'i arama kurtarma çalışmaları gece saatlerinde de devam etti. Çalışmaları esnasında Olay Yeri İnceleme ekipleri yeni emarelere ulaştı. Gürel'e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının bulunduğu alana, 14 kilometre uzaklıktaki bölgede de hırkasının bulunduğu öğrenildi.

05.03.2025 07:49
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Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları, polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla sürüyor. İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yaparak çalışma gerçekleştiriyor.

EŞYALARI BULUNDU

Ekiplerin kızılötesi drone ile arama çalışmalarını sürdürdüğü sırada ormanın iç kısımlarında bazı eşyalar tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, cep telefonu, mont ve çantanın da aralarında yer aldığı bazı kişisel eşyaları buldu. Gürel'e ait olduğu değerlendirilen eşyalar, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Arama çalışmalarının daha geniş alanda yapılması için farklı noktalara da ekipler yönlendirildi.

Kayıp mimar Ece Gürel'i ara çalışmalarında yeni bulgulara ulaşıldı

GECE YENİ EMARELERE ULAŞILDI

Gece de süren çalışmalara Polis Arama Kurtarma (PAK) ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri de katıldı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Sayın Murat Milletsever de koordinasyon merkezinde ekiplerle çalışmaları yerinde inceledi. Çok geniş bir alanın, parsel parsel ayrıldığı çalışmaları esnasında Olay Yeri İnceleme ekipleri yeni emarelere ulaştı. Öte yandan arama köpeği Üzüm de aramalara destek veriyor.

Kayıp mimar Ece Gürel'i arama çalışmalarında yeni iz

HIRKASI DA BULUNDU

Gürel'e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının bulunduğu alana, 14 kilometre uzaklıktaki bölgede de hırkasının bulunduğu öğrenildi.

ORMANA HAVA ALMAYA GİTMİŞTİ

Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin evden saat 11.30'da çıktığını belirterek, "14.30 gibi ailesi ulaşamadığı için aradı. 15.00 gibi ben aradım, çalıyor ama açılmıyor. 18.00'e kadar telefonu açılmadı. Annesine ormana hava almaya gideceğini söylemişti. Ben evde kalacağımı söyledim." dedi.

Kayıp mimar Ece Gürel'i ara çalışmalarında yeni bulgulara ulaşıldı

"SES SEDA YOK"

Bir televizyon programına katılan Gürel'in annesi, kızının Gültepe'den yola çıkarak Hacıosman'a gideceğini söyledi. Kızını saat 15.00 gibi aradığını ama cevap vermediğini, saat 18.00'den sonra ulaşamadığını ifade eden anne, "Ondan sonra ses yok seda yok." dedi.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

İngiltere'deki arkadaşlarıyla sosyal medya üzerinden mesajlaştığı ve Belgrad Ormanı'ndan fotoğraflar paylaştığı tespit edilen Gürel'in son mesajları da ortaya çıktı.

Kayıp mimar Ece Gürel'i ara çalışmalarında yeni bulgulara ulaşıldı

"OTURDUM RUHUM GERİDE KALDI"

Arkadaşına "Kalabalıklaştı burası, asıl yeri bulamadım." diye mesaj atan Gürel'in "Kayboldum." yazdığı tespit edildi. Sonra yine fotoğraf attığı belirlenen Gürel'in "Oturdum ruhum geride kaldı." yazdığı da kaydedildi. Arkadaşının ise "Gürel'e İyi yaptın. Ben de markete çıktım. Süpersin kuzu" yazdığı ancak Gürel'in "Kayboldum." mesajını görmeyip "Ben yeni gördüm kayboldum dediğini, navigasyonun açık değil mi telefonda?" diye mesaj attığı belirlendi.

Kayıp mimar Ece Gürel'i ara çalışmalarında yeni bulgulara ulaşıldı

İŞ YERİNDE SIKINTI VARMIŞ

Eşinin Orman Fakültesi mezunu olduğunu ve Belgrad Ormanları'nı bildiğini vurgulayan Gürel, "Arkadaşlar gelmeden ben bir tur aramaya çalıştım. K9 hayvanlarıyla aramalar yapılıyor. Son kar yağışı zamanında iş yeriyle alakalı bir sıkıntı oldu. Hukuk bürosunda çalışıyordu. İstifa söz konusuydu." dedi.

EVDEN ÇIKTIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Gürel'in evinden çıktığı anlara ait görüntüler güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Gürel'in kolunda çantasıyla evinin bulunduğu binadan çıkması yer alıyor.

Kayıp mimar Ece Gürel'i ara çalışmalarında yeni bulgulara ulaşıldı

HACIOSMAN DURAĞINDA İNDİ VE BİR SÜRE YÜRÜDÜ

Kaybolan kadının son görüntüsü ormana gitmek için bindiği İETT otobüsünün araç içi kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Gürel'in Hacıosman durağında bindiği otobüsten ormanın girişinde inmesi ve bir süre yürümesi dikkati çekiyor.

Kayıp mimar Ece Gürel'i ara çalışmalarında yeni bulgulara ulaşıldı
Kayıp mimar Ece Gürel\'i arama çalışmalarında yeni iz

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Son Dakika 3.Sayfa Kayıp mimar Ece Gürel'i arama çalışmalarında yeni iz - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ademoğlu Cumuriyet:
    ''Kayıp mimarn Ece Gürel'' burada bir mesaj gönderme ironi falan varda ben mi yakalayamadım yoksa öylesine bir başlık yapalım acelede edelim gibisinden bir durummu olmuş. Düşündürürken haberdar eden haber sitemiz... 11 3 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    gereksiz başlık 5 2 Yanıtla
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