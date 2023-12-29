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ANKA-3 ilk uçuşunu yaptı! İniş takımlarını neden kapatmadı? - Son Dakika
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ANKA-3 ilk uçuşunu yaptı! İniş takımlarını neden kapatmadı?

Türkiye'nin önemli savunma sanayi şirketlerinden TUSAŞ, insansız hava aracı ANKA-3'ün ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuş 1 saat 10 dakika sürdü ve detayları TUSAŞ ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşıldı. ANKA-3, keşif, gözetleme, istihbarat, hava-yer taarruzu, hava-hav taarruzu gibi birçok farklı görevde yer alacak. Test uçuşunda iniş takımları kapatılmadı çünkü İHA'nın iniş takımlarını toplayacağı özel bölmeleri bulunuyor.

ANKA-3 ilk uçuşunu yaptı! İniş takımlarını neden kapatmadı?
29.12.2023 - 16:36,
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Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamleleri arasında TUSAŞ projeleri büyük önem arz etmekte. Konuyla ilgili olarak yerli ve milli savaş uçakları, silahlı/silahsız insansız hava araçları projeleri her geçen gün gelişmekte. Geçtiğimiz günlerde Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk uçuşu yapılacaktı. Ancak test programında yaşanan değişiklik sebebiyle uçuş ertelendi. Ancak TUSAŞ ANKA-3 ile bizleri selamladı. İşte Anka 3 ilk uçuş hakkında detaylar…

TUSAŞ ANKA-3 ilk uçuşunu yaptı!

Türkiye'nin önemli savunma sanayi şirketlerinden biri olan TUSAŞ için dün özel bir gündü. Firma uzun zamandır üzerinde çalıştığı insansız hava aracı ANKA-3'ü ilk uçuşa yolladı. Markanın insansız hava araçları ailesinin 3'üncü üyesi ANKA-3'ün ilk uçuşu 1 saat 10 dakika sürdü. Uçuşun detayları TUSAŞ ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşıldı.

TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak. ???? pic.twitter.com/ElZaSoNRVo

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 28, 2023

Dün yani 28 Aralık 2023 saat sabah 08.38 de pistten teker kesen ANKA-3 1 saat 10 dakikalık uçuşun ardından saat 09.48'de yuvaya geri döndü. Bu özel uçuşa TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRKUŞ Temel Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı'da eşlik etti.

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ANKA-3 ilk test uçuşunda 8 bin feet irtifaya çıktı ve yaklaşık 150 knot hıza ulaştı. Bunun yanında pisti pas geçme testini de başarıyla gerçekleştirdi. Yeni nesil İHA sistemlerinden biri olan ANKA-3 "hayalet uçak" lakabının da sahibi. Keşif, gözetleme, istihbarat, hava-yer taarruzu, hava-hav taarruzu gibi birçok farklı görevde yer alacak.

Neden iniş takımlarını kapatmadı?

Sosyal medya üzerinde konuyla ilgili yanlış bilgiler dönmekte. ANKA-3 esasında bir İnsansız Hava Aracı. Tam olarak uçak demek yanlış ancak hayalet olduğu doğru. Peki bu tam olarak ne demek? Şöyleki ANKA-3 bir hayalet gibi tepenizde uçabilmekte ve herhangi bir radara yakalanmamakta. Tabi bunu gövdesindeki özel boyaya, tasarımına ve iniş takımları gibi özel ekipmanlarını saklamasına borçlu. Test uçuşu esnasında iniş takımları kapatılmadı.

ANKA-3 ilk uçuşunu yaptı! İniş takımlarını neden kapatmadı?

Tabi bu da akıllara "hayalet uçak değil mi?" sorusunu getirdi. Ancak durum sanıldığı gibi değil. Test uçuşlarında "iniş takımları" gibi donanımlar güvenlik sebebiyle kapatılmaz. Bu sebeple de ANKA-3 takımlarını kapatmadan uçuşunu gerçekleştirdi. Yani İHA'nın iniş takımlarını toplayacağı gövde içerisinde özel bölmeleri mevcut.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, Türkiye, TUSAŞ, Havacılık, Teknoloji, Politika, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ANKA-3 ilk uçuşunu yaptı! İniş takımlarını neden kapatmadı? - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANKA-3 ilk uçuşunu yaptı! İniş takımlarını neden kapatmadı? - Son Dakika
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