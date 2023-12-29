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Ankara'da düzenlenen konferans, Türkiye'nin küp uydu üretim potansiyelini dünyaya tanıttı - Son Dakika
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Ankara'da düzenlenen konferans, Türkiye'nin küp uydu üretim potansiyelini dünyaya tanıttı

Ankara'da düzenlenen Küp Uydu Konferansı, ulusal ve uluslararası uzay sektörü uzmanlarını bir araya getirdi. Konferansta, Türkiye'nin küp uydu üretimindeki potansiyeli ve gelecek projeler masaya yatırıldı. Skytech liderliğinde düzenlenen etkinlik, Türkiye'nin stratejik planlamaları içinde uzay ve havacılık sektörünün önemini vurguladı. Konferansta ayrıca, Skytech'in liderliğinde oluşturulan Uydu Teknolojileri Girişim Grubu'nun duyurusu yapıldı ve Türkiye'de yerli küp uydu üretimi için iş birliği protokolü imzalandı.

Ankara\'da düzenlenen konferans, Türkiye\'nin küp uydu üretim potansiyelini dünyaya tanıttı
29.12.2023 - 16:37,
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Ankara'da, 14-15 Aralık tarihlerinde düzenlenen "Cubesat Vision Uluslararası Yakın Yörünge Küp Uydu ve Küçük Uydu Konferansı", ulusal ve uluslararası uzay sektörü uzmanlarını bir araya getirdi. BTK Ankara Salonu'nda gerçekleşen etkinlik, 25 konuşmacı ve 1000'e yakın ziyaretçinin katılımıyla büyük ilgi gördü.

Skytech liderliğinde düzenlenen etkinlik, Türkiye'nin küp uydu üretimindeki potansiyelini dünyaya tanıttı!

Konferans kapsamında, kurulum teknisyenlerine uydu teknolojileri ve uydu terminalleri konusunda eğitim verilirken, sektöre dair gelecek projeler ve iş birlikleri masaya yatırıldı. BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, konuşmasında uydu teknolojilerinde yerli üretimin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin stratejik planlamaları içinde uzay ve havacılık sektörünün öncelikli bir rol oynadığını belirtti.

Ankara'da düzenlenen konferans, Türkiye'nin küp uydu üretim potansiyelini dünyaya tanıttı

Konferansın en dikkat çeken anlarından biri, Skytech'in liderliğinde oluşturulan Uydu Teknolojileri Girişim Grubu'nun duyurusuydu. Bu grup, küp uydu ve küçük uydu üretimi konusunda önemli adımlar atmayı hedefliyor.

İmzalar atıldı! Türkiye'de yerli küp uydu üretilecek

Grubun ilk paydaşları arasında Skytech'in yanı sıra Hedef Elektronik, Neta, Profen ve Kanada'nın önde gelen uydu üreticilerinden QSTC bulunuyor. İş birliği protokolünün ardından, 2024'ün ilk yarısında ürettikleri uyduyu uzaya göndereceklerini açıkladılar.

Skytech CEO'su Uğur Ünsal, konferansta yaptığı açıklamada, Skytech'in İTÜ Teknopark'ta bulunan yönetim merkezinin yanı sıra Ankara Elmadağ'da inşa edilecek yeni bir fabrikada seri üretim yapmayı planladıklarını belirtti. Bu hamle, Türkiye'nin küp uydu üretim kapasitesini artırmak adına atılan önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Ankara'da düzenlenen konferans, Türkiye'nin küp uydu üretim potansiyelini dünyaya tanıttı

Konferans, sektördeki profesyonellere yönelik sertifikalı eğitimlerin yanı sıra, uydu firmaları, havacılık ve uzay sektörüne hizmet veren birçok firma tarafından ilgiyle takip edildi. Skytech'in, küp ve yakın yörünge uydularındaki PCB üretimini desteklemek amacıyla Ar-Ge merkezi kurma kararı, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki yükselişine dair bir diğer önemli gelişme olarak öne çıktı.

Kaynak: Shiftdelete
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Türkiye, Ankara, Uzay, Havacılık, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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