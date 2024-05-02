Anthropic'in yapay zeka sohbet botu Claude, iOS uygulamasıyla kullanıma sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Anthropic'in yapay zeka sohbet botu Claude, iOS uygulamasıyla kullanıma sunuldu

Anthropic\'in yapay zeka sohbet botu Claude, iOS uygulamasıyla kullanıma sunuldu

Anthropic tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet botu Claude, iOS ve iPadOS için bir uygulama olarak yayınlandı. Claude, çeviri yapma, metin yazma, resim oluşturma gibi yeteneklere sahip ve hemen her soruya cevap verebiliyor. Uygulama şu anda Türkiye'de kullanılamasa da web tarayıcısı üzerinden erişilebilir durumda.

02.05.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son yıllarda yapay zeka destekli sohbet botlarının popülaritesi hızla yükseliyor. ChatGPT'nin başlattığı bu trend, çeşitli şirketlerin kendi sohbet botlarını piyasaya sürmesiyle birlikte ivme kazandı. ChatGPT'yi geliştiren şirket olan OpenAI'ın eski çalışanları tarafından kurulan Anthropic de bu firmalar arasında.

Geçen sene on milyonlarca dolar yatırım alarak gündem olan Anthropic, Claude adlı sohbet botu için bir iOS uygulaması yayınladı. Yetenekleri ile dikkat çekmeyi başaran bu yapay zeka aracı, artık iPhone ve iPad üzerinden kullanılabilecek. İşte tüm bilmeniz gerekenler…

Claude için iOS ve iPadOS uygulaması yayında

Claude, kendisine sorduğunuz hemen her soruya cevap verebilen ve çeviri yapma, metin yazma, resim oluşturma gibi yeteneklere sahip bir sohbet botu olarak biliniyor. Daha önce yalnızca web tarayıcısı üzerinden erişilebilen Claude, iOS ile birlikte mobile de adım attı.

Anthropic'in yapay zeka sohbet botu Claude, iOS uygulamasıyla kullanıma sunuldu

Buraya tıklayarak Claude'ın App Store sayfasına ulaşabilir ve iPhone veya iPad cihazınıza indirebilirsiniz. Ancak uygulamanın Türkiye üzerinden kullanılamadığını belirtelim. Yakın zamanda erişime açılıp açılmayacağı ise bilinmiyor. Şu anda sadece web tarayıcısı üzerinden erişebilmek mümkün. Bunun içinse VPN kullanılması gerekiyor.

Google Gemini ve ChatGPT'den iyi mi? Claude 3 çıktı

Normalde temel özellikleri ücretsiz olan Claude için ücretli bir plan da bulunuyor. Bunun aylık fiyatı ise tıpkı ChatGPT Plus gibi 20 dolar. Bu servis; daha güçlü dil modeli, trafiğin yoğun olduğu dönemlerde öncelikli erişim ve yeni özelliklere diğer kullanıcılardan önce erişebilme gibi avantajlar tanıyor.

Kaynak: Shiftdelete

İpad, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Anthropic'in yapay zeka sohbet botu Claude, iOS uygulamasıyla kullanıma sunuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil
09:47 Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
12:02 CZN Burak, Neşet Turan’ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi CZN Burak, Neşet Turan'ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi
11:29 Fenerbahçe’nin kasası ağzına kadar dolacak Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek’e rekor bonservis Fenerbahçe'nin kasası ağzına kadar dolacak! Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e rekor bonservis
11:28 Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı! Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı
10:50 Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5’nci kattan aşağıya atladı Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5'nci kattan aşağıya atladı
10:30 Bahar dizisinin Umay’ından “Beni Afra’ya benzetmeyin“ isyanı Bahar dizisinin Umay'ından "Beni Afra'ya benzetmeyin" isyanı
09:56 Ece Seçkin, ’’Arabistan’daki albüm kapağı’’ diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı Ece Seçkin, ''Arabistan'daki albüm kapağı'' diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 13:24:10. #1.12#
SON DAKİKA: Anthropic'in yapay zeka sohbet botu Claude, iOS uygulamasıyla kullanıma sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement