Anthropic\'in yapay zeka sohbet botu Claude, iOS uygulamasıyla kullanıma sunuldu

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Son yıllarda yapay zeka destekli sohbet botlarının popülaritesi hızla yükseliyor. ChatGPT'nin başlattığı bu trend, çeşitli şirketlerin kendi sohbet botlarını piyasaya sürmesiyle birlikte ivme kazandı. ChatGPT'yi geliştiren şirket olan OpenAI'ın eski çalışanları tarafından kurulan Anthropic de bu firmalar arasında.

Geçen sene on milyonlarca dolar yatırım alarak gündem olan Anthropic, Claude adlı sohbet botu için bir iOS uygulaması yayınladı. Yetenekleri ile dikkat çekmeyi başaran bu yapay zeka aracı, artık iPhone ve iPad üzerinden kullanılabilecek. İşte tüm bilmeniz gerekenler…

Claude için iOS ve iPadOS uygulaması yayında

Claude, kendisine sorduğunuz hemen her soruya cevap verebilen ve çeviri yapma, metin yazma, resim oluşturma gibi yeteneklere sahip bir sohbet botu olarak biliniyor. Daha önce yalnızca web tarayıcısı üzerinden erişilebilen Claude, iOS ile birlikte mobile de adım attı.

Buraya tıklayarak Claude'ın App Store sayfasına ulaşabilir ve iPhone veya iPad cihazınıza indirebilirsiniz. Ancak uygulamanın Türkiye üzerinden kullanılamadığını belirtelim. Yakın zamanda erişime açılıp açılmayacağı ise bilinmiyor. Şu anda sadece web tarayıcısı üzerinden erişebilmek mümkün. Bunun içinse VPN kullanılması gerekiyor.

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Normalde temel özellikleri ücretsiz olan Claude için ücretli bir plan da bulunuyor. Bunun aylık fiyatı ise tıpkı ChatGPT Plus gibi 20 dolar. Bu servis; daha güçlü dil modeli, trafiğin yoğun olduğu dönemlerde öncelikli erişim ve yeni özelliklere diğer kullanıcılardan önce erişebilme gibi avantajlar tanıyor.