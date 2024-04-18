Kısa süre önce App Store mağazasına giriş yapan yeni nesil bir Nintendo emülatörü, oyunseverlerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Apple'ın retro oyun emülatörlerine kapıyı sonuna kadar açmasıyla kullanıcılarla buluşan Delta Emulator, emsallerine göre oldukça iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Yoğun çalışmalar neticesinde iOS platformuyla tam entegre hale getirilen uygulamanın, önümüzdeki günlerde daha da popüler olması bekleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
App Store mağazasına, resmen Nintendo emülatörü geldi
En sık kullanılan emülatör formatları olan NES, SNES, N64, GBC, GBA ve DS için destek sunan Delta Emulator, bütün Nintendo oyun geliştiricilerinin de ücretsiz olarak kullanımına sunulmuş durumda. Reklamlara ağırlık vermemesiyle diğer rakiplerine göre öne çıkan emülatör; Mario, Pokemon ve Tetris gibi en sevilen yapımların retro versiyonlarını dilediğiniz gibi oynamanıza imkan tanıyor.
iOS mecrasına yeni gelen emülatörün, Türkiye'deki retro oyun kültürüne de oldukça olumlu bir katkı yapması bekleniyor. Dokunmatik hissiyat anlamında ise yüksek tepki süresiyle öne çıkan emülatörün, 90'ların oyun deneyimini yaşattığı konuşuluyor. Elbette günün sonunda kararı kullanıcılar verecek. Bu gelişmenin, oyunseverler için hayırlı olmasını umuyoruz.
Apple, retro oyun meraklılarını sevindirecek!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple retro oyun hamlesi ile iyi bir başarı yakalayabilecek mi? Siz daha önce hiç bir Nintendo emülatörü kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › App Store'da Yeni Nesil Nintendo Emülatörü - Son Dakika
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