Apple\'dan Türkiye\'deki iCloud ücretlerine yüzde 60 zam

Apple kullanıcılarının cihazlarındaki fotoğraf, video ve belgelerini güvenle yedeklemesine imkan tanıyan bulut depolama servisi iCloud ücretlerine okkalı bir zam geldi.

GÜNCEL PAKET ÜCRETLERİ

Apple, Türkiye'de iCloud abonelik ücretlerine yüzde 60 oranında zam yaparken fiyat artışları sonrası paket ücretleri şu şekilde değişti;

50 GB'lık paket: 24,99 TL'den 39,99 TL'ye

200 GB'lık paket: 79,99 TL'den 129,99 TL'ye

2 TB'lık paket: 249,99 TL'den 399,99 TL'ye

Şirketin yüksek depolama alanı sunan 6 TB (1.299,99 TL) ve 12 TB (2.499,99 TL) paketlerinin fiyatları ise aynı kaldı.

KULLANICILAR ALTERNATİF ÇÖZÜMLERE YÖNLENECEK

iCloud, kullanıcıların iPhone, iPad ve Mac cihazlarında geniş hafızaya ihtiyaç duymadan içeriklerini yedeklemelerini sağlıyordu. Ancak yapılan bu zam, özellikle 50 GB ve 200 GB paketini kullanan geniş kitleleri doğrudan etkileyecek. Artış sonrası aylık maliyetin neredeyse iki katına çıkması, birçok kullanıcıyı alternatif bulut depolama çözümlerine yönlendirebilir.