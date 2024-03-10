Apple\'ın 1994 yılında geliştirdiği Apple Pippin platformu ne oldu?

Teknoloji dünyasının en büyük oyuncusu olan Apple, 20 yıldan uzun bir süre önce oyun dünyasına giriş yapmak istemişti. PlayStation'a rakip olacak bir platform üzerinde çalışan şirket, oldukça cesur ama başarısız bir girişimde bulundu. İşte Apple'ın 1994 yılında geliştirdiği ve kısa sürede iptal edilen Apple Pippin platformu.
Apple Pippin: 20 yıl önceki konsola ne oldu?
Apple, Pippin olarak adlandırılan bir "multimedya" aracıyla oyun sektöründe büyük ses getirmek istedi. macOS'a entegre olarak geliştirilen bu aracın "görsel-işitsel, stereo ve televizyon ortamının ayrılmaz bir parçası" olması bekleniyordu.
İlk Pippin konsolu 1996 yılında Japonya merkezli Bandai tarafından piyasaya sürüldü. Bandai Pippin World olarak adlandırılan bu konsol, ABD'de 600 dolar gibi PlayStation 1 ve Nintendo 64 gibi rakiplerinden çok daha pahalı fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı.
Ancak Pippin; dahili modem ve dokunmatik yüzey gibi bazı önemli özellikler sunuyordu. Gelişmiş özelliklerine rağmen, satışların başarısız olmasıyla Pippin'in düşüşü kaçınılmaz oldu.
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Ancak Apple, ertesi yıl Katz Media Player 2000 konsolunu piyasaya süren Norveçli Katz Media ile bir ortak daha imzaladı. Katz ise tüm kullanıcılara hitap eden bir konsol geliştirmek istemedi. Norveçli şirket, Pippin'i internete bağlanabilen cihaz arayan işletmelere yönelik tasarladı.
Bu noktadan sonra ise platformun geleceği giderek daha da belirsiz hale geldi. Steve Jobs 1997'de CEO olarak Apple'a geri döndüğünde, satışlardaki zayıflamayı kabul etti. Bunun üzerine de Pippin platformunu iptal etti.
Bandai; Pippin konsol üretimini durdurdu ancak cihazları 2002 yılına kadar desteklemeye devam etti. Katz Media ise 1998 yılında faaliyetlerini durdurarak Apple'ın oyun konsolu sektöründeki başarısızlığını kanıtladı.
Bir zamanlar umut vaat eden Pippin platformu, bugün Apple'ın tarihinde bir dipnottan daha fazlası değil. Şirketin 20 yılı aşkın süredir de herhangi bir girişimi olmadığını belirtelim.
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