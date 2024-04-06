Son birkaç aydır Apple'ın yeni iPad modelleri üzerinde çalıştığı ve bunları piyasaya sürmeye hazırlandığı iddiaları ortaya dolaşıyor. En son 2022'de birkaç yeni modeli tüketicilere sunan şirket, iki yıl sonra ürün gamını yenilemeye hazırlanıyor. Son olarak yeni iPad Air ve iPad Pro modelleri için kritik bir gelişme yaşandı. Buna göre geri sayımın başladığını söyleyebiliriz. İşte ayrıntılar…
Yeni iPad Air ve iPad Pro modelleri BIS veri tabanında!
BIS veri tabanına Apple'a ait olduğu söylenen yeni ürünler kaydedildi. Bilmeyenler için BIS yani Hindistan Standartlar Bürosu (Bureau of Indian Standards), ürünlerin Hindistan pazarında satışa sunulmadan önce belirli kalite ve güvenlik standartlarını karşıladığını doğrulayan bir kurum. Teknoloji şirketlerinin elektronik ürünlerini satışa sunmadan önce bu kurumdan onay alması gerekiyor.
BIS veri tabanına sırasıyla A2898 ve A2899 model numaraları ile kaydedilen cihazların özellikleri ile ilgili bir bilgi mevcut değil. Sırasıyla iPad Pro ve iPad Air oldukları tahmin ediliyor. Apple, 2022'de yeni iPad modellerini tanıtmadan önce şu anki gibi BIS veri tabanına kaydettirmişti. Bu bağlamda geri sayımın başladığını söyleyebiliriz. Çeşitli kaynaklara göre mayıs ayında bir tanıtım gerçekleşecek.
Yeni iPad Air tanıtılmadan önce büyük pazarlara giriş yaptı!
Daha önce yaşanan sızıntılara göre M3 işlemciye yer verecek iPad Pro için 11 inç ve 13 inç şeklinde iki seçenek olacak. Yeni iPad Air ise 10,9 inç ve 12,9 inç ekran boyutlarıyla çıkacak. Böylece Air serisi tarihindeki en büyük ekran sunulacak.
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Son Dakika › Teknoloji › Apple'ın Yeni iPad Air ve iPad Pro Modelleri İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika
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