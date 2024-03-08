Apple, iOS 17.4 ve iPadOS 17.4 güncellemelerini kullanıma sundu

Apple, kendi ekosistemini büyük ölçüde değiştirecek iOS 17.4 ve iPadOS 17.4 güncellemelerini kullanıma sundu. Avrupa Birliği bölgesi için geçerli olacak bazı önemli yenilikler, App Store'un tekel olmasını engelliyor. Peki iOS 17.4 Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte iOS 17.4 ile gelen özellikler.
iOS 17.4 ile gelen özellikler neler?
App Store'da Büyük Değişimler: Avrupa Birliği'nde (AB) kullanıcılar, artık iPhone'larında varsayılan uygulama mağazası olarak alternatif bir uygulama mağazası seçebilecek. Apple, bu özelliği mümkün kılmak için sistem mesajlaşmasında bir dizi değişiklik yaptı.
Apple Podcasts'te Transkriptler: Artık Apple Podcasts'teki tüm podcast'ler için tam metin transkriptleri kullanılabilir. Transkriptler, dinleme deneyimini geliştirmenin yanı sıra, işitme engelli kullanıcılar için de erişilebilirliği artırır.
HomePod için SharePlay: SharePlay özelliği, artık HomePod ile de kullanılabilir. Bu sayede, Apple Music, Apple Podcasts ve diğer sesli içerikleri birden fazla kişiyle HomePod üzerinden dinleyebilirsiniz.
Yeni Emoji: iOS 17.4, limon, yenilebilir kahverengi mantar, anka kuşu, kırık zincir, dikey olarak sallanan kafa (evet anlamında) ve yatay olarak sallanan kafa (hayır anlamında) gibi yeni emoji karakterleri içeriyor. Ayrıca 18 kişi ve beden emojisi artık her iki yöne de bakma seçeneğine sahip.
Diğer Özellikler:
CarPlay: iOS 17.4, 2024'ün ilerleyen aylarında ABD'de piyasaya sürülecek olan yeni nesil CarPlay için hazırlıklar içeriyor.
iMessage Güvenlik Güncellemesi: iMessage'da, bir güvenlik açığını gideren bir güncelleme yer alıyor.
Kodda Görünen Yeni Özellikler: Kodda, Apple Music Classical, Fitness+ aboneliği için aile paylaşımı ve AR/VR başlığı için yeni bir işletim sistemi gibi gelecekteki özelliklere dair işaretler var.
iOS 17.4'ü Kimler Yükleyebilir?
iOS 17.4, iPhone 8 ve daha yeni iPhone'lara, iPad Air 3. nesil ve daha yeni iPad'lere, iPad mini 5. nesil ve daha yeni iPad mini'lere ve iPod touch 7. nesile yüklenebilir.
iOS 17.4'ü Nasıl Yüklerim?
iOS 17.4'ü yüklemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme seçeneğine gidin. Güncelleme mevcutsa, "Yükle" düğmesine basarak yükleyebilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Apple, iOS 17.4 ve iPadOS 17.4 güncellemelerini kullanıma sundu - Son Dakika
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