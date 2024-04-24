Apple, iOS 17.5 Beta 3'ü Geliştiricilere Dağıtmaya Başladı - Son Dakika
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Teknoloji

Apple, iOS 17.5 Beta 3'ü Geliştiricilere Dağıtmaya Başladı

Apple, iOS 17.5 Beta 3\'ü Geliştiricilere Dağıtmaya Başladı

Apple, iOS 17.5'in üçüncü beta sürümünü geliştiricilere dağıtmaya başladı. Yeni beta güncellemesi, ikinci betanın yayınlanmasından yaklaşık bir hafta sonra geldi. iOS 17.5, Avrupa Birliği'nde yürürlüğe giren yeni düzenlemeler kapsamında Apple cihazlarına büyük yenilikler getiriyor. Geliştiriciler artık uygulamaları App Store'u ve diğer uygulama pazarlarından sunabilecek. Ayrıca uygulamalar doğrudan web siteleri üzerinden de indirilebilir hale gelecek. Yeni beta sürümündeki kod değişiklikleri iPad için gelecek potansiyel özelliklere de işaret ediyor. Yeni Apple Pencil modelleri için desteği öne çıktı. Ayrıca şu anda iPhone'da sunulan pil sağlığına benzer bir özelliğin iPad için sunulması da bekleniyor. Beta testleri tamamlandıktan sonra, kararlı iOS 17.5 sürümünün önümüzdeki haftalarda yayınlanması mümkün. Bu da tüm AB'deki kullanıcıların App Store değişikliklerini alacağını anlamına geliyor.

24.04.2024 01:09
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Apple, iOS 17.5'in üçüncü beta sürümünü geliştiricilere dağıtmaya başladı. Yeni beta güncellemesi, ikinci betanın yayınlanmasından yaklaşık bir hafta sonra geldi. Peki iOS 17.5/ iPadOS 17.5 beta 3 güncellemesi neler sunuyor?

iOS 17.5/ iPadOS 17.5 beta 3 güncellemesi

iOS 17.5, Avrupa Birliği'nde yürürlüğe giren yeni düzenlemeler kapsamında Apple cihazlarına büyük yenilikler getiriyor. Geliştiriciler artık uygulamaları App Store'u ve diğer uygulama pazarlarından sunabilecek. Ayrıca uygulamalar doğrudan web siteleri üzerinden de indirilebilir hale gelecek.

Apple, iOS 17.5 Beta 3'ü Geliştiricilere Dağıtmaya Başladı

Bu destek, geliştiricilerin App Store'a olan bağlılığını kırıyor. Ancak web sitesi üzerinden uygulama sunacak geliştiricilerin en az iki yıldır Apple Geliştirici Programı üyesi olması gerekiyor. Ayrıca AB'de 1 milyondan fazla yüklenen bir uygulamaya sahip olması da zorunlu tutuluyor.

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Yeni beta sürümündeki kod değişiklikleri iPad için gelecek potansiyel özelliklere de işaret ediyor. Yeni Apple Pencil modelleri için desteği öne çıktı. Ayrıca şu anda iPhone'da sunulan pil sağlığına benzer bir özelliğin iPad için sunulması da bekleniyor.

iOS ve iPadOS geliştiricileri, Ayarlar > Yazılım Güncelleme > Beta Güncelleme yolunu izleyerek üçüncü iOS 17.5 sürümünü test edebilir. Önceki betalarda olduğu gibi, iOS 17.5'in yeni özelliklerden ziyade hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerine odaklandığını belirtelim.

Beta testleri tamamlandıktan sonra, kararlı iOS 17.5 sürümünün önümüzdeki haftalarda yayınlanması mümkün. Bu da tüm AB'deki kullanıcıların App Store değişikliklerini alacağını anlamına geliyor.

Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Apple, iOS 17.5 Beta 3'ü Geliştiricilere Dağıtmaya Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Apple, iOS 17.5 Beta 3'ü Geliştiricilere Dağıtmaya Başladı - Son Dakika
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